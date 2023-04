Straßensperre für Kinofilm-Produktion in Penzing

Von: Nathalie Schelle

Wegen des Kinofilm-Drehs „September 5“ (Olympia-Attentat 1972) wird die Epfenhausener Straße ab Dienstagnachmittag für 13 Stunden gesperrt. © Kzenon (Symbolbild)

Landsberg - Wer normalerweise auf der Epfenhausener Straße unterwegs ist, muss am kommenden Dienstag einen Umweg fahren. Zumindest zwischen 16 und 5 Uhr. Denn während dieses Zeitraums ist die komplette Epfenhausener Straße wegen Dreharbeiten für einen Kinofilm gesperrt.

Im Rahmen der Produktion für den Kinofilm „September 5“ von der BerghausWöbke Filmproduktion GmbH wird die Epfenhausener Straße für alle Fahrzeuge vollständig gesperrt (siehe Grafik), wie Landratsamtssprecher Wolfgang Müller mitteilt. Eine Vorsperre gibt es auf Landsbergs Seite kurz bevor der Autofahrer die Siedlung verlässt. „Bei der letzten Abbiegemöglichkeit“, heißt es von Seiten des Location Managers des Filmprojekts Jakob Matthias. Hier soll es einen Info-Posten geben, der dann auch die Umleitung erklärt. Diese führt über Penzing, Untermühlhausen, Epfenhausen und Kaufering. Auf der Epfenhausener Seite beginnt die Vollsperre „Am Schwallberg“ nahe der Birnbaum-Fischzucht. Auch der Schwiftinger Weg im Südosten Kauferings ist von 16 bis 5 Uhr gesperrt.

Der Drehort (rot) befindet sich mittig zwischen Landsberg und Epfenhausen. Trotzdem ist die ganze Epfenhausener Straße gesperrt. © Landratsamt LL

Während dieser Zeit wird am Drehort der Kinofilm „September 5“ gedreht - eine Produktion von der BerghausWöbke Filmproduktion und Constantin Film. In dem Kinostreifen geht es um den Terroranschlag bei den Olympischen Spielen 1972 in München.

Am Morgen des 5. Septembers überfallen palästinensische Attentäter der Terrororganisation „Schwarzer September“ das israelische Quartier im Olympischen Dorf. Die Forderung der Geiselnehmer: Die Freilassung von über 200 in Israel inhaftierten Palästinensern und zweier Terroristen, die damals in Stuttgart in Haft waren. Die Terroristen wollten nach einem Strategiewechsel mit den Geiseln nach Kairo auszufliegen. Die Olympischen Spiele liefen währenddessen weiter. Erst am Nachmittag unterbrach der IOC (Internationales Olympisches Komitee)-Präsident Avery Brundage die Sportveranstaltung. Am Abend verließen die Terroristen mit den Geiseln das Olympische Dorf.

In zwei Helikoptern flogen sie zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck, wo die geforderte Maschine zum Abflug nach Kairo bereit stand. Kurz vor Eintreffen der Geiselnehmer flüchteten mehrere als Besatzungsmitglieder getarnte Polizisten aus dem Flugzeug. Eigentlich sollten sie die Attentäter nach dem Betreten des Flugzeugs überwältigen. Aber der Einsatz wurde abgebrochen - die Situation sei zu gefährlich. Schließlich kam es zum Schusswechsel. Ein Terrorist warf eine Handgranate in einen Hubschrauber, ein weiterer Terrorist schoss in den zweiten Hubschrauber hinein. Alle neun israelischen Geiseln wurden dabei getötet. Auch fünf der acht palästinensischen Terroristen und ein Polizist starben.

Diese Szenen, die sich am Bundeswehr-Fliegerhorst Fürstenfeldbruck abgespielt haben, sollen nun zwischen Landsberg und Epfenhausen gedreht werden, wie Matthias mitteilt. Naheliegend, denn in der unmittelbaren Nähe des Drehortes befindet sich der ehemalige Fliegerhorst Penzing, in dessen Filmstudios die Produktion auch drehen wird.