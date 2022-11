Die Flucht.

Peter Gardosch: Ein Leben vor dem Vergessen bewahren

Von: Susanne Greiner

Peter Gardosch vor dem Mahnmal „Hain der 30.000“ am Kauferinger Bahnhof. © Kronawitter

Landsberg – Eigentlich wäre der 92-jährige Peter Gardosch am kommenden Freitag zur Vorführung der Dokumentation über sein Leben „Peter Gardosch – Von Auschwitz nach Landsberg, von Jerusalem nach Berlin“ auch gekommen. Am 16. November ist der Zeitzeuge gestorben. An der Premiere im Olympia-Kino wird nun seine Frau Ramona teilnehmen.

Peter Johann Gardosch hat seine Familie 1944 in Auschwitz verloren. Der damals 13-Jährige kam anschließend ins KZ-Außenlager Kaufering III. Auch das überlebte der ungarische Jude – und ist heute einer der wenigen Zeitzeugen, die noch von der Zeit des Nationalsozialismus erzählen können. Filmemacher Max Kronawitter hat mit Unterstützung der Stadt Landsberg über Gardoschs Leben einen Dokumentarfilm gedreht: „Peter Gardosch – Von Auschwitz nach Landsberg, von Jerusalem nach Berlin“. Dessen Vorpremiere findet am 25. November (15 Uhr) im Landsberger Olympia-Filmtheater statt.

Peter Gardosch hat sein Leben dem Wintermantel seines Großvaters zu verdanken. Als der heute 92-Jährige im Sommer 1944 nach Auschwitz deportiert wird, trägt er diesen Mantel: „Ich war spindeldürr, und vor der Abfahrt hatte meine Großmutter mir gesagt, ich solle den Stadtpelz anziehen“, erzählte er beim Zeitzeugengespräch letztes Jahr in Fürstenfeldbruck.



Versunken im Mantel sieht der 13-Jährige älter aus. Der Soldat, der an der Rampe über Leben und Tod der Deportierten entscheidet, winkt ihn deshalb nach rechts. Nach links führt der Weg ins Gas – die Seite, auf die der Soldat Gardoschs Schwester (8), seine 39-jährige Mutter und seine Großmutter schickt. Nur Gardoschs Vater überlebt.



Erste Erfahrungen mit dem Antisemitismus macht Gardosch ein Jahr vorher in seiner Heimat, Neustadt (Dunaújváros) in Ungarn. Den dortigen Tante-Emma-­Laden darf er nur durch die Hintertür betreten. Denn im Geschäft prangte bereits der Zettel „Wir bedienen keine Juden“. Auch die Deportation erinnert Gardosch noch: „70 einge­pferchte Passagiere mussten sich einen einzigen Eimer Wasser und Nachttopf teilen.“



Er überlebt die 19 Tage in Au­schwitz, bevor er ins Dachauer Außenlager Kaufering III kommt. Dort arbeitet er unter der Oberbauleitung der Organisation Todt, Deckname Ringeltaube, die Bunker zur deutschen Flugzeugproduktion errichten will. Auch die Infrastruktur für die nachkommenden, vorwiegend jüdischen Häftlinge, muss noch gebaut werden, für die Gardoschs Vater die Gebäude abstecken soll. Weil Gardosch perfekt deutsch spricht, muss er nicht beim Bau helfen, sondern wird der Lagerkommandantur als Gehilfe zugeteilt. Das bedeutet auch besseres Essen – mit dem er nicht nur sich selbst, sondern auch Mithäftlingen das Leben retten kann.



Die Flucht.

Im April 1945, die Amerikaner standen nahezu vor der Tür, ließ die SS das Lager räumen und schickte die Häftlinge auf die Todesmärsche. Und wieder hat Gardosch Glück: „Es war stockdunkel und wir warteten auf den passenden Moment, als ein Lkw-Unfall passierte und Panik ausbrach.“ Das folgende Chaos nutzen beide zur Flucht. Unterschlupf fanden sie im Kloster Fürstenfeldbruck. Pater Emanuel nimmt die Geflohenen auf und versteckt sie bis zum Eintreffen der Amerikaner. Dort, erinnert Gardosch beim Zeitzeugengespräch, habe er „die beste Pellkartoffel meines Lebens“ gegessen.

Zurück in seiner Heimat Neustadt holt Gardosch sein Abitur nach und qualifiziert sich für eine Stelle beim staatlichen Rundfunk. Er heiratet, gründet eine eigene Familie, plant aber die Auswanderung: Den kommunistischen Umschwung des Landes empfindet er als einengend. Eigentlich will er in die USA, letztendlich landet er in Israel. Als Nichtjüdin mit einem unbeschnittenen Sohn, fühlt sich seine Frau dort aber nicht wohl. Und als Gardosch, der im Hotel „King David“ als Page arbeitet, einen deutschen Unternehmer kennenlernt, folgt er diesem nach Friedrichshafen. Er wird erfolgreicher Geschäftsmann, heiratet erneut: eine Deutsche, der er erst nach über zehn Jahren seine Geschichte erzählt. Inzwischen spricht Gardosch in Schulen und bei Gedenkveranstaltungen. Die Gedenkstätte Auschwitz hat er dreimal besucht. Einmal mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.



Im August besucht Gardosch noch die Gedenkstätte in Dachau und gibt sein Erleben des Holocausts weiter. Dass es sein letztes Zeitzeugengespräch sein wird, ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand. Der Tag ist auch der letzte Drehtag von Max Kronawitters Dokumentarfilm, der das Leben Gardoschs einfängt. Über ein Jahr hatte ihn der Filmemacher zu den Orte seines Lebens in Rumänien, Polen, Israel und Deutschland begleitet. In der 90-minütigen Doku „Von Auschwitz nach Landsberg, von Jerusalem nach Berlin“ lässt der 92-Jährige sein Leben Revue passieren. „Seine Schilderung ist ein Brückenschlag, ein klares Bekenntnis zu einem neuen Deutschland, das ihm zur Heimat geworden ist“, sagt Kronawitter. Zur Filmvorführung werde nun seine Frau Ramona kommen, eventuell auch sein Sohn Peter: „Die Premiere wird so zu einer Art Trauerfeier für einen der letzten Zeitzeugen der Shoah.“ Auch der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten Karl Freller zeigt sich laut eines Nachrufs des Vereins „Gedenken in Kaufering“ betroffen: „Wir haben einen weiteren wichtigen Zeitzeugen und engagierten Unterstützer verloren.“



Die Dokumentation wird am 25. November im Olympia-Kino in um 15 Uhr gezeigt.