Nachhaltige Quartier

Uniper baut Kraftwerksgruppe Landsberg um

Von: Toni Schwaiger

Mit deutlich weniger Platz muss die „Kraftwerksgruppe Landsberg“ von Uniper künftig an der Johann-Schmid-Straße (oben links) zurechtkommen. Deshalb ist ein Umbau des Areals unumgänglich. In gut einem Jahr soll alles fertig sein. © Uniper

Landsberg – Nach dem Verkauf von rund zwei Drittel des Betriebsgeländes an der Johann-Schmidt-Straße an die „Inventus blue GmbH“, einen Bauträger und Projektentwickler aus Landsberg, im vergangenen Jahr beginnt Uniper nun, das verbleibende Drittel des Grundstücks gezielt umzugestalten. Das teilt Unternehmenssprecher Theodorus Reumschüssel auf Anfrage des KREISBOTEN mit.

Auch während und nach dieser Umgestaltung würden die Gebäude an der Johann-­Schmidt-Straße Sitz der Leitung der „Kraftwerksgruppe Lech“ mit allen dazugehörigen Funktionen bleiben, betont Reumschüssel. Auch die Ausbildungswerkstatt verbleibe in Landsberg. Die bevorstehenden Umbaumaßnahmen seien notwendig, um künftig alle Funktionen der Kraftwerksgruppenleitung auf dem nun deutlich verkleinerten Grundstück unterzubringen.



In einem ersten Schritt werden Baumfällarbeiten durchgeführt. Eine geringe Anzahl ausgewählter Bäume müsse entfernt werden, um die geplanten und notwendigen Umbaumaßnahmen sicher durchführen zu können. Es sei beabsichtigt, nach Abschluss der Bautätigkeit im Zuge der Geländegestaltung auch wieder Bäume zu pflanzen.



Die wesentlichen Veränderungen auf dem Geländes betreffen den westlichen Einfahrtsbe­reich mit den entsprechenden Parkmöglichkeiten vor dem Bestandsgebäude (siehe Skizze/graue Flächen). Dieser Bereich werde komplett neu gestaltet. Darüber hinaus werde im rückwärtigen Teil des Grundstücks, also hinter dem Bestandsgebäude (weiß), eine neue Halle errichtet, die Werkstatt- und Lagerflächen umfassen wird und der Ausbildung dient (hellgelb, braunes Dach).



Die Uniper-Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Bau- und Umbaumaßnahmen bis Frühling 2023 abgeschlossen sein werden.



Nachhaltige Quartier



Derweil arbeiten die Stadt Landsberg und die Inventus blue GmbH unter Geschäftsführer Peter Kerler mit Nachdruck an der Entwicklung des neuen, nachhaltigen Quartiers; den Bebauungs­plan gilt es seitens der Verwaltung zu erstellen, während der Projektentwickler an der Struktur für sein Vorhaben auf dem rund 2,3 Hektar großen Areal feilt. Den notwendigen Wohnbedarf will er decken und ein klares Zeichen setzen, um „zukunftsorientiert mit modernen Strukturen und Energiemanagement den Nerv der Zeit zu treffen“.



Die Stadt wünscht sich, dass dort Wohnungen für Bevölkerungsgruppen mit Wohnraumversorgungsproblemen sowie für alternative, generationsübergreifende Wohnformen entstehen. Diese bereits in der Vorverkaufssatzung formulierten Ziele sollen im Bebauungsplan festgeschrieben werden.

Wasserkraft bei Uniper und die Kraftwerksgruppe Landsberg

Uniper gehört als Betreiber von rund 200 Wasserkraftanlagen in Deutschland und Schweden mit einer Ausbauleistung von insgesamt rund 4.000 Megawatt zu den größten Wasserkraftbetreibern in Europa.



In Deutschland ist Uniper mit einer Ausbauleistung von knapp 2.000 Megawatt vor allem an Lech, Isar, Main und Donau tätig und ein bedeutender Erzeuger regenerativen Stroms. Dort betreibt Uniper insgesamt über 100 Laufwasser-, Speicher- beziehungsweise Pumpspeicherkraftwerke. Diese Kraftwerke erzeugen zusammen jährlich rund fünf Milliarden Kilowattstunden – eine Strommenge, die ausreicht, den Jahresbedarf von über 1,6 Millionen privaten Haushalten zu decken und Emission von rund 2,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr zu vermeiden.



Das bedarfsgerechte Zusammenspiel der Kraftwerke wird von einer Zentralwarte am Unternehmenssitz in Landshut gesteuert.



Die Betreuung der Kraftwerks­kette am Lech und an der Iller wird vom Standort Landsberg aus wahrgenommen. In der Kraftwerksgruppe Landsberg werden Service, Unterhalt und Instandhaltung koordiniert und auch Lehrlinge ausgebildet.