Die Wasserwacht gewinnt das Fischerstechen in Schondorf

Von: Dieter Roettig

Teilen

Für ein schnelles Bad im Ammersee sorgte der Stecher der Schondorfer Feuerwehr beim Fischerstechen anlässlich des italienisch-bayerischen Sommerfestes. © Roettig

Schondorf – Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ist das italienisch-bayerische Sommerfest auf vielfachen Wunsch in die zweite Runde gegangen. In den Seeanlagen gab es Schmankerl aus beiden Ländern, wobei das Fischerstechen als Nachmittags-Highlight bereits Hunderte von Zuschauern anlockte.

Insgesamt 18 Dreier-Teams hatten sich für das Spektakel am Dampfersteg angemeldet. Dabei mussten jeweils zwei Mannschaften auf speziell präparierten Ruderbooten gegeneinander antreten. Ein Team-Mitglied saß an den Rudern, das schwerste als „Ausgleichsgewicht“ hinten und ein bewegliches balancierte auf einem herausragenden Brett als „Stecher“.



Ziel war es natürlich, den Stecher des gegnerischen Boots mit einer gepolsterten Lanze in den Ammersee zu beför­dern – was zum Gaudium der Zuschauer nicht selten auch ohne Stoß auf dem wackeligen Boot klappte. Und bei einigen Duellen stürzten sogar beide Stecher gleichzeitig in die Ammersee-Fluten.



Sieger nach zwei Durchgängen und einer K.o.-Runde wurde schließlich das Team der Schondorfer Wasserwacht mit Georg Hersam als Stecher, Kirsten Wenner als Ruderin und Andi Reisinger als Ausgleichsgewicht. Auch das Team mit der originellsten Verkleidung wurde gekürt: Die Kombitruppe „Gallier“ der Schondorfer Yacht- und Segelclubs. Im letzten Jahr hatten sie noch das Stechen selbst gewonnen. Jetzt reichte es für Peter und Luca Michalsky sowie Bernhard Kandlbinder immerhin zum Kostümpreis.



Gefeiert wurde bei den vielen Ständen mit italienischen und bayerischen Spezialitäten der Schondorfer Gastronomie, die die Veranstaltungsbeauftragte Anke Neudel mit Helga Gall organisiert hatte. Die Gemeinderätin und Referentin für Städtepartnerschaften hatte sich dafür eingesetzt, das im vergangenen Jahr so erfolgreiche Sommerfest anlässlich der Partnerschaft mit dem italienischen Boves fortzuführen.