Alle Macht dem Zweckverband

Von: Ulrike Osman

Der noch zu gründende Zweckverband soll die Planungshoheit über das Fliegerhorst-Gelände bei Penzing erhalten. Die Stadt Landsberg könnte Beschlüsse entscheiden. © Markus Müller-Hahl

Penzing – Ist die Gemeinde im Begriff, zu viele Kompetenzen an den geplanten Zweckverband zur Konversion des Fliegerhorsts aus der Hand zu geben? Eine Minderheit im Gemeinderat ist davon überzeugt. Die Mehrheit jedoch stimmte für die von Bürgermeister Peter Hammer (CSU) vorgelegten Eckpunkte, die in die spätere Zweckverbandssatzung einfließen sollen. Demnach würde die Gemeinde ihre Planungshoheit für das Fliegerhorstgelände an den geplanten „Zweckverband Innovationscampus Penzing-Landsberg“ übertragen.

In der Verbandsversammlung soll Penzing elf Sitze bekommen, die Stadt Landsberg acht. Da für Beschlüsse aber eine qualifizierte Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig sein soll, würde den Penzingern ihre Mehrheit im Streitfall wenig nützen. Landsberg hätte eine Sperrminorität.



Roland Schmidhofer (Dorfgemeinschaft Untermühlhausen/DGU) sah Penzing als „Verlierer“ in der angestrebten Konstruktion. Bei einem Flächenanteil von 90 Prozent am Fliegerhorst würde es lediglich 58 Prozent der Sitze in der Verbandsversammlung bekommen, rechnete er vor. „Landsberg kann alles blockieren.“ Schmidhofer sieht ein Bürgerbegehren auf die Gemeinde zukommen, da die Penzinger – so seine Überzeugung – diese Regelung nicht akzeptieren würden.



Starker Partner



Doch die Gemeinde brauche einen starken Partner, um auf dem Fliegerhorst etwas schaffen zu können – so die Argumentation der Gegenseite. Der Ankauf des Geländes, der Umgang mit den denkmalgeschützten Bestandsgebäuden, die befürchteten Altlasten im Boden des Geländes – all das werde die Penzinger Finanzkraft überfordern. Zudem gebe es in­frastrukturelle Auswirkungen, die massiv die Stadt betreffen würden. „Wenn ich erwarte, dass der Partner Geld mitbringt, unterhalte ich mich mit ihm auf Augenhöhe“, sagte Manfred Schmid mit Blick auf die Sitzverteilung in der Verbandsversammlung.



Dass die Verbandsversammlung Entscheidungen über Flächennutzungs- und Bebauungspläne treffen soll, dass sie Bauleitplanungen beschließen und städtebauliche Verträge abschließen können soll, das kritisierte Christian Brambach (Dorfgemeinschaft Penzing/DGP) als „nicht akzeptabel“. Es stehe im Widerspruch zur kommunalen Selbstbestimmung. An den Entscheidungen würden dann von den 16 Gemeinderäten nur noch zehn (plus Bürgermeister) beteiligt sein. „Das kann doch nicht im Sinne der Penzinger sein.“



Ob das gesetzlich verankerte Weisungsrecht des Gemeinderats gegenüber dem Zweckverband viel bringen würde – auch darüber herrschte keine Einigkeit. Nicht zur Sprache kam, ob Entscheidungen des Zweckverbands überhaupt im Gemeinderat vorberaten werden sollen – was ja die Voraussetzung für das Erteilen von Weisungen wäre. Zu einem bestimmten Abstimmungsverhalten gezwungen werden kann jedenfalls niemand. Außerdem heißt es im Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG), dass eine „Abstimmung entgegen der Weisung“ die Gültigkeit von Beschlüssen nicht berührt.



Würden aber die Verbandsräte, die ja aus den Reihen des Gemeinderats kämen, gegen dessen Willen handeln? „Zu unterstellen, dass die elf Verbandsräte nicht die Interessen Penzings vertreten, erscheint mir maximal weit hergeholt“, befand Bürgermeister Peter Hammer.



Die vorgelegten Eckpunkte – inklusive der Sitzverteilung in der Verbandsversammlung und der Übertragung der Planungshoheit – wurden schließlich mit jeweils 13:3 Stimmen beschlossen.

