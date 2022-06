Schadensersatz?

Fliegerhorst Penzing: Plane für das Feuerlöschbecken kommt

Von: Susanne Greiner

Das Feuerlöschbecken auf dem 270 Hektar großen Gelände hat einen Durchmesser von rund 35 Metern. © Bundeswehr

Penzing – Es ist ein altes Problem: das Feuerlöschübungsbecken auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing. Jetzt will die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) die zwar nur temporäre, aber dennoch dringend notwendige Abdeckung angehen. Zuerst müsse man aber noch notwendige Kampfmitteluntersuchungen und Maßnahmen zum Artenschutz, informiert der BImA-Pressebeauftragte Thorsten Grützner.

Letztes Jahr hatte ein Gutachter die Detailplanung für die Abdeckung, die Einträge aus der Umwelt verhindern soll, vorgelegt: „im engen Austausch mit den zuständigen Behörden“, betont Stephan Clemens vom Zentralen Kontaminationsmanagement der BImA. Nach Rückmeldung des Landratsamts Landsberg im Sommer 2021 habe man noch naturschutzrechtliche und wasserrechtliche Anforderungen im Detail klären müssen. Im Januar seien die Auflagen dann klar gewesen, sodass das Staatliche Bauamt Weilheim die Leistungen ausgeschrieben habe.



Die Abdeckung für das Becken mit 35 Metern Durchmesser werde die bisherige Überlaufsicherung ersetzen, die direkt nach Aufgabe des Flugbetriebes 2019 errichtet wurde. Nun starte man den nächsten Schritt, um den PFC-belasteten Boden am Becken zu sichern. Dafür wird eine Plane über das gesamte Feuerlöschübungsbecken und das verunreinigte Umfeld gelegt. „Die Plane verhindert, dass Regenwasser versickert und sich dadurch PFC aus dem Boden lösen und letztlich das Grundwasser verunreinigen“, erläutert Clemens.



Damit die Arbeiten schnell beginnen könnten, habe die BImA mit den Vorbereitungen begonnen: Seit Ende letzten Jahres vergräme man mit Mäharbeiten Tiere vom Baufeld. Auch andere artenschutzrechtliche Auflagen seien umgesetzt worden. Und auch die bisherige Überlaufsicherung habe man kürzlich abgebaut, um die Kampfmittelüberprüfung auf dem Gelände zu beschleunigen und den Bau der Abdeckung nicht zu behindern. Die Prüfung auf Kampfmittel starte in den kommenden Wochen, sagt Grützner – ebenso eine „gegebenenfalls notwendige Räumung“. Wenn das geschehen ist, starten die eigentlichen Baumaßnahmen. Wann genau diese abgeschlossen sein werden, steht noch nicht fest. Gützer spricht von „im Laufe der kommenden Monate“.



Darüber hinaus arbeite die BImA bereits an einer Lösung, um das Grundwasser zu sanieren. Dazu habe man sich bereits mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Dafür finde demnächst eine sogenannte geoelektrische Erkundung des Untergrunds statt, um neue, optimierte Grundwassermessstellen zu setzen: In verschiedenen Abständen wird ein geringer Gleichstrom in den Untergrund eingespeist, dessen Spannung über mehrere Sonden an unterschiedlichen Punkten gemessen wird.



Anschließend plane man einen Tracerversuch: Dabei wird eine bestimmte Menge an markierten Stoffen in das Grundwasser eingeleitet, um das Fließverhalten und Fließrichtung des Wassers und damit auch mögliche Schadstoffausbreitungen zu ermitteln. Anhand dieser Daten werde man dann über mögliche weitere Sanierungsmaßnahmen entscheiden. Auf der Internetseite des Landratsamts (www.landkreis-landsberg.de/infos-pfc-schaden-fliegerhorst-penzing/) wird der Sachstand stetig aktualisiert.



Schadensersatz?



Die BImA hat in München eine Stelle geschaffen, an die sich Personen oder Institutionen, die eine Anspruchsprüfung auf Schadensersatz aufgrund der PFC-Verunreinigung am Fliegerhorst anmelden wollen, wenden können: E-Mail PM-PFC-Penzing@bundesimmobilien.de. Dort werde „jede Meldung individuell geprüft und beantwortet“, verspricht Grützner. Es habe sich allerdings gezeigt, dass bei den bisherigen Forderungen nach Auffassung der BImA eine Schadensregulierung nicht begründet sei. Nach Prüfung der ersten Anfragen stelle die BImA für die Verunreinigungen auf dem Fliegerhorst deshalb ihre Rechtsauffassung klar: „Die Verunreinigungen am Flugplatz Penzing sind ausschließlich zu Zeiten entstanden, als die Verwendung der eingesetzten PFC-haltigen Löschschäume zulässig war. Ein Anspruch auf Schadensersatz würde nur bestehen, wenn die Flugplatzbetreiberin schuldhaft ein Eigentum oder Schutzgesetz verletzt hätte. Dies ist nach Auffassung der BImA nicht der Fall.“