Floor Fighters kommen

Red Hocks Kaufering: punktlos in Berlin

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Benedikt Föhr (vorne) schoss für die Red Hocks das erste Tor der neuen Bundesligasaison. © Finkenzeller (Archiv)

Kaufering – Den Start in die neue Bundesliga-Saison haben sich die Floorballer der Hocks Kaufering anders vorgestellt. Trotz eines über lange Strecken ausgeglichenen Spiels verloren sie gegen die gastgebenden Berlin Rockets mit 2:7 Toren. Wiedergutmachung ist am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen die Floor Fighters aus Chemnitz angesagt.

Mit nur 13 Feldspielern und zwei Torhütern reiste das junge, ambitionierte Team um den neuen Trainer Daniel Nustedt zum Saisonstart nach Berlin. „Bedauerlicherweise mussten wir noch auf einige Leistungsträger verzichten, weshalb die Zusammenstellung der Reihen zu unvermeidlichen Lücken führte“, so der Coach. Mit seiner taktischen Vorgabe, direkte Schüsse und gefährliche Querpässe zu verhindern, hielten die Red Hocks Berlins Topscorer Janne Makkonen über weite Teile des Spiels erfolgreich in Zaum.



Auch in der Offensive gelang es den Kauferingern früh, das ballorientierte Spiel der Gastgeber auszunutzen. So war es Benedikt Föhr, der in der 8. Spielminute nach einem Abpraller zum 0:1 traf und Kaufering frühzeitig in Führung brachte. Allerdings sorgte ein selbst verschuldeter Strafschuss und die darauffolgende Unsicherheit im Spiel der Red Hocks für einen schnellen Führungswechsel, ehe Raphael Heinzelmann kurz vor Ende des ersten Drittels noch zum 2:2 ausgleichen konnte.



Ähnlich turbulent ging es im zweiten Spielabschnitt weiter. Nach einer Zeitstrafe gegen die Kauferinger brachten sich die Berlin Rockets mit einem Treffer in Führung, während es den Red Hocks nicht gelang, die zwei anschließenden Zeitstrafen Berlins für sich zu nutzen. „Das war der Knackpunkt des Spiels, als es uns selbst in 5:3-Überzahl nicht gelang, den Ausgleich oder sogar die Führung zu erzielen“, beschreibt Bundesliga-Newcomer John Blümke die Situation.



Während die Red Hocks auch im letzten Drittel den Weg ins gegnerische Tor nicht finden konnten, kamen die Berliner immer besser ins Spiel und trafen vier weitere Male zum 7:2-Endstand. Blümke: „Wir waren mit unserer Defensivarbeit trotz der Niederlage überwiegend zufrieden, müssen uns aber auch zu viele Fouls und eine unkonzentrierte Schlussphase eingestehen“.



Floor Fighters kommen

Die nächste Möglichkeit, in der Bundesliga zu punkten, haben die Red Hocks am kommenden Samstag. Ab 18 Uhr geht es im Kauferinger Sportzentrum gegen die Floor Fighters aus Chemnitz, dann aber mit den lautstarken Fans im Rücken. „Wir haben noch einige Baustellen, an denen wir arbeiten müssen,“ analysiert Nationalspieler Moritz Leonhardt den aktuellen Stand seiner Mannschaft, „aber die positive Einstellung innerhalb des Teams und unsere Leistung über weite Teile der Partie stimmen mich optimistisch, dass wir uns von Spiel zu Spiel steigern und schon bald die ersten Punkte einfahren werden“.



John Blümke ergänzt: „Es geht darum, schnellere Torab­schlüsse zu generieren und als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen“.