Red Hocks Kaufering auf gutem Weg zum Klassenerhalt

Teilen

Überbordende Freude bei den Red Hocks: Raphael Heinzelmann trifft in der letzten Minute der Verlängerung zum 7:6 und hält den Traum vom Klassenerhalt am Leben. © Finkenzeller

Kaufering – Spannender hätten die Floorballer der Red Hocks Kaufering die Playdowns kaum gestalten können. In der „Best-of-Three“-Serie gegen den SC DHfK Leipzig standen sie nach der Auftaktniederlage (6:7) bereits mit dem Rücken zur Wand: Nur mit zwei Heimsiegen am vergangenen Wochenende konnte der erstmalige Abstieg nach neun Jahren Bundesliga noch abgewendet werden. Und tatsächlich meisterte die Mannschaft von Trainer Markus Heinzelmann diese Hürde – mit einem 7:6 nach Verlängerung sowie einem 4:2. Nun wartet Zweitliga-Vizemeister TV Lillienthal in der Relegation.

Die Ausgangslage am Samstag war klar: Ein Sieg musste her, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Mit Videoanalysen und Taktikboard hatten sich die Red Hocks nach dem letzten Spiel in Leipzig nochmal akribisch vorbereitet. Vor allem kämpferisch mussten die Roten einen Gang hochschalten, um die nötige Intensität in das Alles-oder-Nichts Spiel zu bringen. Genauso starteten die Kauferinger in die Partie: Von Anfang gewannen sie die Mehrheit der Zweikämpfe, hielten die Gefahr vom eigenen Tor fern und befreiten sich mühelos aus dem Druck der Leipziger. Hervorzuheben sind die beiden Verteidigerpaare Brücklmayr/Heinzelmann und Billes/Tobisch, die vor dem Kauferinger Tor aufräumten und das Forechecking von Leipzig clever auszuspielen vermochten. Offensiv spielten die Roten mit Geduld und ließen die gegnerische Verteidigung durch gute Spielverlagerungen laufen. So zum Beispiel Marco Keß, der einen Angriff zum ersten Tor fürs Heimteam verwertete, den er zuvor selbst eingeleitet hatte. Mit diesem Initialzünder holten die Gastgeber das Momentum endgültig auf ihre Seite und erhöhten noch im ersten Drittel auf 4:1.



Druck aus Leipzig



Danach nutzte Leipzig seine Überzahlmöglichkeiten effektiv aus. Innerhalb weniger Minuten erzielten die Grün-Weißen zwei Powerplay-Tore. Auch im letzten regulären Spielabschnitt blieb das Spiel hart umkämpft. Den Zwei-Tore Abstand konnten die Roten über weite Strecken aufrechterhalten. Spürbar aber: Die Abgeklärtheit und Spieldominanz vom Anfang ließ etwas nach. So erzeugte Leipzig beim Stand von 4:6 Druck Richtung Kauferinger Tor und ließ den bereits sicher geglaubten Kauferinger Sieg nochmals wackeln. Elf Sekunden vor der Schlusssirene drückte ein Leipziger den Ball dann tatsächlich noch zum 6:6 über die Torlinie: Verlängerung.



„Allen Kauferingern hat das Tor kurz den Boden unter den Füßen weggezogen. Plötzlich war der Abstieg wieder ganz nah“, schildert Jan Küchli den Moment. Aber die junge Mannschaft aus Kaufering ist im Laufe der Saison gereift: Trotz des Nackenschlags setzten die Roten in der Verlängerung wieder dort an, wo sie im ersten Drittel aufgehört hatten: Man verbuchte mehr Chancen und ließ sich auch von einem verschossenen Penalty nicht aus der Ruhe bringen. Und die „Rote Macht vom Lech“ wurde belohnt: Raphael Heinzelmann hämmerte den Ball nach einem Abpraller per Volley in die Maschen – und sicherte den Red Hocks das Entscheidungsspiel.



Die Entscheidung



Nach gerade 22 Stunden standen sich die beiden Mannschaften wieder im Sportzentrum gegenüber. Im ersten Abschnitt tasteten sie sich heran – so stand es nach 20 Minuten 0:0. Leipzig spielte solide in der Defensive, die Kauferinger hatten mehr Mühe im Spielaufbau als noch am Tag zuvor. Kurz nach Beginn des zweiten Drittels erzielte der SC DHfK Leipzig das erste Tor – nach einem Freischlag aus der Ecke. In den folgenden Minuten taten sich die Red Hocks schwer, Dominanz ins Spiel zu bekommen und schwächten sich zudem durch unnötige Strafen. Das Powerplay der Leipziger blieb effizient, sie erhöhten auf 2:0. Wieder standen die Roten mit einem Bein in der zweiten Liga, doch die Bank blieb ruhig: Die Red Hocks wurden knappe drei Minuten später mit dem 1:2 belohnt. Verteidiger Moritz Billes fand mit einem halbhohen Schuss eine Schwachstelle beim Leipziger Schlussmann und blies zur Aufholjagd.



Im letzten Drittel spürten auch die rund 300 Zuschauer, dass das Momentum auf der Seite des Heimteams war. Nach knapp vier Minuten legte Daniel Wipfler herrlich für Martin Rieß auf, der nur noch einschieben musste. es lief für die Kauferinger, die mit einem Doppelschlag (49./50.) eine 4:2-Führung herausschossen. Und diesmal hielt auch die Defensive: Torhüter David Winziger, der bis dato wenig Schüsse auf sein Tor bekommen hatte, blieb hellwach und zeigte mehrere starke Paraden. So blieb es beim 4:2.



Die Freude und die Erleichterung waren allen Spielern, Trainern und Fans der Roten anzumerken. Der Abstieg ist vorerst abgewendet, nur noch ein Schritt fehlt zum Klassenerhalt: Am kommenden Samstag, 18. Juni, empfangen die Red Hocks den Zweitliga-Vizemeister TV Lilienthal zu Spiel 1 der Relegations-Serie – definitiv das letzte Heimspiel der Kauferinger. Denn Spiel 2 und 3 finden in der darauffolgenden Woche in Lilienthal (bei Bremen) statt. Auch hier gilt: Wer zwei Spiele gewinnt, ist Sieger der Serie – und darf dann endgültig das Ticket für die 1. Bundesliga feiern!