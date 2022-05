Red Hocks Kaufering müssen in die Saison-Verlängerung

Red Hock Daniel Wipfler (vorne) erzielte gegen Holzbüttgen zwei Treffer. © Finkenzeller

Kaufering – Am vergangenen Wochenende stand für die Red Hocks Kaufering eines der wichtigsten aber gleichzeitig auch anspruchsvollsten Saison­spiele an: Mit einem Sieg beim Tabellenzweiten, der DJK Holzbüttgen, hätten die Roten noch am letzten Hauptrundenspieltag die Playdowns vermeiden und den Klassenerhalt bereits vorzeitig sichern können. Obwohl Kaufering eine starke Partie ablieferte und bis ins Schlussdrittel hinein immer wieder führte, gelang die Überraschung doch nicht; so führt der Weg nun unweigerlich in die Playdowns.

Schon von Beginn an zeigten die Red Hocks, dass sie den Schwung der letzten Wochen auch nach Holzbüttgen mitgebracht hatten. Zwar gestaltete sich die Partie zunächst sehr ausgeglichen, doch den ersten Nadelstich setzten die Gäste aus Bayern: Nach einem Querpass von Marco Tobisch setzte Jan Küchli zum Bogenlauf an und versenkte den flatternden Ball im linken Kreuzeck. Die Freude währte aber nur kurz, denn mit einem Doppelschlag drehte die DJK die Partie – Torben Lange und Nationalspieler Nils Hofferbert trafen zum 1:2.



Weiter angestachelt vom Trainerduo Christoph Huber und Markus Heinzelmann kamen die Red Hocks mit einer „Jetzt erst recht!“-Einstellung im zweiten Drittel aus der Kabine: Schon in der 25. Minute machte sich diese bezahlt, denn mit einem schnellen Drehschuss verwandelte Daniel Wipfler zum 2:2 und öffnete damit wieder die Tür zum Klassenerhalt – wie sich aufgrund der Ergebnisse in den anderen Hallen herausstellte, hätte bereits ein Unentschieden zum Bundesliga-Verbleib gereicht.



Gut acht Minuten später sprachen die Schiedsrichter eine Zweiminutenstrafe gegen den DJK wegen Stoßens aus. Trotz Unterzahl versuchte Holzbüttgen mutig, einen Konter zu laufen, verlor dabei allerdings den Ball; diese Chance ließen sich die Red Hocks nicht entgehen und schossen nach schneller Seitenverlagerung von Raphael Heinzelmann das 3:2. Das Tor erzielt hatte Jonas Fellner (33.). Anschließend passte in der Hintermannschaft der Roten allerdings die Zuordnung nicht, was Holzbüttgen eiskalt ausnutzte: Niklas Stammen egalisierte. Doch die Red Hocks blieben nervenstark und legten wieder vor: Nachdem sie geduldig den Ball hatten laufen lassen, setzten Jan Küchli und Marco Keß zum Doppelpass an und Keß, mit fast 32 Jahren erfahrenster Spieler der Kauferinger, schloss mit einem wuchtigen Handgelenkschuss zum 3:4 ab.



Der Start in die letzten 20 Minuten der Bundesliga-­Haupt­runde verlief schlecht: Holzbüttgen hatte den angeschlagenen Nationalspieler Torben Kleinhans eingewechselt, um die Wende herbeizuführen, und der Plan ging auf: Nach nur 15 Sekunden wurde Kleinhans am langen Pfosten bedient und schob zum 4:4 ein. Danach folgte ein offener Schlagabtausch wobei die Red Hocks einmal mehr zurückkamen: Wieder war es Wipfler, der per Schlenzer vorlegte. Doch Holzbüttgen glich in der 43. Minute aus.



Bitter dann: Nachdem die Red Hocks eine Unterzahl überstanden hatten, fiel das 6:5. Und während der Ausgleich fortan nicht mehr gelingen wollte, erhöhte die DJK – wieder durch Kleinhans – auf 7:5. So blieb den Red Hocks nur noch das volle Risiko: Coach Heinzelmann nahm Torhüter Dominik Bürger zu Gunsten eines weiteren Spielers vom Feld – was Nils Hofferbert zum 8:5 ins leere Tor nutzte.



So schließen die Red Hocks die Hauptrunde nun auf dem 11. Platz ab und müssen in die Playdowns. Das bedeutet: In einer Best-of-Three-Serie treffen die Roten am 4./11. und 12. Juni auf den Zwölftplatzierten DHfK Leipzig – zunächst einmal auswärts, danach ein- oder zweimal im Kauferinger Sportzentrum.



Verliert Kaufering zwei dieser drei Spiele, wäre der Abstieg in die 2. Bundesliga besiegelt. Gewinnen die Red Hocks zwei der Partien, stünde im nächsten Schritt die Relegation an: In dieser würden sie auf den Zweitliga-­Vizemeister treffen, wieder in einer Best-of-Three-Serie. Wer diese Relegations-Serie gewinnt, darf nächste Saison erstklassig spielen. Beendet wäre die Saison dann spätestens Ende Juni.