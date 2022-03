Zwei Spiele, aber keine Punkte für die Red Hocks Kaufering

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Zahlreiche Torchancen blieben gegen Berlin (Foto) und Wernigerode ungenutzt. Tobias Hutter (links) und den Red Hocks Kaufering steht in den nächsten Wochen ein harter Kampf gegen den Abstieg bevor. © Finkenzeller

Kaufering – Ein Wochenende zum Vergessen für die Bundes­ligisten der Red Hocks Kaufering. Im Kampf um den Klassen­erhalt ging es gegen zwei direkte Ligakonkurrenten: Berlin Rockets und Red Devils Werningerode. Doch die Punkte blieben aus.

Beim Samstagsspiel in eigener Halle gegen Berlin gab es gleich zu Beginn einen Dämpfer. Nach schlechter Koordination in der Kauferinger Defensive verwandelte Berlins Topscorer Janne Makkonen einen Ball eindrucksvoll per Volley zur frühen 1:0-Führung, die Jonas Fellner auf Zuspiel von Raffael Heinzelmann wenig später egalisiere. Dabei blieb es bis zur Drittelpause. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Fellner auf 2:1. Doch die Druckphase der Red Hocks hielt nicht lange. Vincent Jordan netzte zweimal für die Gäste ein und stellte auf 2:3.



Nun galt es im letzten Drittel nochmal alles zu investieren, um die drei Punkte nach Hause zu bringen. Doch die „Rote Macht vom Lech“ agierte zu offensiv und ungeduldig. Berlin ging zweimal mit zwei Toren Abstand in Führung, die Red Hocks zogen nach und erhielten zu allem Ungemach mehrere umstrittene Zeitstrafen. Das wusste Berlin zu nutzen und zog Tor für Tor davon. Am Ende stand eine bittere 4:8-Niederlage für die Red Hocks Buche.



Dünn besetzt



Ähnlich schwer die Aufgabe am Tag danach: Auswärts ging es gegen die gut aufgestellten Red Devils aus Wernigerode. Erschwerend kam hinzu, dass die Red Hocks verletzungs- und krankheitsbedingt nur mit einem sehr schmalen Kader angereist waren. Dennoch wollte man sich einen guten Kampf liefern und die Teufel ärgern. Dies gelang auch über weite Strecken. Kaufering kam gut ins Spiel und hielt dank guter Defensivleistung ein 2:1 bis zur Pause. Torschützen waren Marco Tobisch und Raffael Heinzelmann. Im zweiten Drittel konnten die Red Hocks nicht über die ganze Zeit hinweg effizient verteidigen und kassierten so drei Gegentore zum 4:2 bis zur zweiten Drittelpause.



Volles Risiko also im letzten Abschnitt. Doch wer viel riskiert kann auch verlieren. Zuerst sah es aber nicht danach aus, da Jonas Fellner mit einem schönen Schlenzer den Anschlusstreffer erzielte. Mit zunehmender Spieldauer machte sich die dünne Besetzung der Red Hocks bemerkbar. Es fehlten Energie und Biss. Die Devils konnten dann ihre personelle Überlegenheit auch gut auf das Feld bringen und zogen zwischenzeitlich auf 8:4 davon. Die Red Hocks konnten am Ende der zweiten Wochenendpartie zwar immer noch kleine Nadelstiche setzen, doch mehr als ein 8:5 war nicht mehr drin.