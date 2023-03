Final4: Kauferings Finaltraum ist geplatzt

Dem späteren Pokalsieger UHC Weißenfels lieferten die Red Hocks Kaufering (rot) im Halbfinale einen spannenden Schlagabtausch. © Juli

Kaufering/Berlin – Der Traum vom Pokalsieg ist für die Red Hocks bereits am Samstag nach dem Halbfinale geplatzt. Nach einem katastrophalen ersten Drittel und einer fulminanten Aufholjagd unterlag das Team von Coach Markus Heinzelmann dem späteren Pokalsieger UHC Sparkasse Weißenfels mit 7:5. Es war eine spannende und heiß umkämpfte Partie, doch wie schon zuvor in dr Liga mit dem glücklicheren Ende für die Sachsen-Anhaltiner.

Den Beginn hatten sich die Red Hocks anders vorgestellt. Nachdem Lauris Stiprais in der 6. Spielminute wegen überhartem Körpereinsatz auf die Strafbank musste, schlug das Powerplay von Weißenfels eiskalt zu – der Titelverteidiger ging 1:0 in Führung. In der Folge spielten die Kauferinger mit viel Ballbesitz, verpassten es aber, den UHC in den entscheidenden Momenten zu stören; so schraubten die Anhaltiner das Ergebnis binnen drei Minuten auf 0:4 nach oben.



Eine riesen Aufgabe für die Roten vom Lech. Doch die besannen sich ihrer Stärken, änderten sowohl das Defensivsystem als auch das Aufbauspiel und kamen deutlich besser in die Partie. Doch bis dahin war der stark haltende Goalie von Weißenfels, Martin Brückner, welcher später auch in das Allstar-Team gewählt wurde, stets zur Stelle. In der 38. Spielminute war auch er machtlos, als Lauris Stiprais den Anschlusstreffen erzielte. Als kurz Drittelende Moritz Leonhardt nach einem Konter auf 2:4 verkürzte, war das Momentum auf Seiten der Red Hocks.



Vor allem im ersten Drittel zeigte sich Weißenfels treffsicher. Danach wuchs Kauferings Torhüter Dominik Bürger mehrmals über sich hinaus und hielt die Kauferinger im Spiel. Bürger wurde am Ende zum Best Player gewählt. © Juli

Die Lechfloorballer drückten auf ihren dritten Treffer, daran änderte auch das 5:2 für Weißenfels nichts. Zehn Minuten vor dem Ende bekam Kaufering einen Penalty zugesprochen, welchen Lauris Stiprais mit seinem zweiten Tor sicher verwandelte. Kurz darauf musste ein Weißenfelser Spiel für zwei Minuten auf die Strafbank. Das Powerplay der Red Hocks spielte geduldig und kurz vor Ablauf der Strafe stellte Moritz Leonhardt den Anschluss für seine Farben her. Und als drei Minuten vor Ablauf der regulä­ren Spielzeit Tobias Hutter einen Konter zum 5:5 abschloss, bebte die Halle – die rund 150 Kauferinger Fans verwandelten die Berliner Max-Schmeling-Halle in ein rot-weißes Tollhaus.



Empty-Goal-Entscheid

Doch die perfekte Antwort auf das zwischenzeitliche Remis hatte der UHC parat: 6:5. Markus Heinzelmann nahm daraufhin seine Auszeit und ersetzte Keeper Dominik Bürger zugunsten eines sechsten Feldspielers. Doch Weißenfels verteidigte konsequent und schloss 30 Sekunden vor Ablauf der Zeit einen Konter zum entscheidenden 7:5 ab.



Damit hatten die Red Hocks Kaufering das Finale verpasst. „Das erste Drittel hat uns den Sieg gekostet“, räumt Stürmer Tobias Hütter ein. „Natürlich sind wir enttäuscht, aber nächste Woche geht es mit der Liga weiter. Wir werden alles in die Waagschale werfen, dass das kommende Heimspiel im Playoff-Viertelfinale nicht das letzte in dieser Saison ist.“

Für Marco Keß war es bereits die dritte Teilnahme am Final4. Erstmals führte er die Red Hocks nun als Kapitän aufs Spielfeld. © Juli