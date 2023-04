„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“

Von: Nathalie Schelle

Florian Rigotti ist Selbstversorger – und begeistert mit seinem Hobby über 290.000 Menschen auf YouTube. © Rigotti

Fuchstal – „Als Kind hatte ich schon immer das Verlangen, draußen was zu machen“, erklärt Florian Rigotti seinen Werdegang. Nur wenige können von sich behaupten, ihr liebstes Hobby zum Beruf gemacht zu haben, doch der Wahl-Fuchstaler kann es. Er ist Selbstversorger mit Leib und Seele.

„Landwirt zu werden war mein Traum. Das hat sich aber nie ergeben. Dann haben wir hier 2011 das Haus mit dem großen Garten gekauft und seitdem konnte ich das dann ziemlich gut verwirklichen“, geht Rigotti weiter zurück in seiner Vergangenheit. „Vor diesem Haus haben wir in Mundraching gewohnt, da hatte ich nur einen relativ kleinen Garten.“ Relativ klein bedeutet in den Augen eines Selbstversorgers 800 Quadratmeter. „Das Grundstück hatte 30 Meter hohe Bäume im Süden, die haben viel beschattet.“ Auch in Mundraching habe er schon mit der Gartenarbeit anfangen wollen, möglich war es aber noch nicht. Trotzdem, ein paar treue Begleiter hatte er bereits: „Hühner gab es da auch schon, ich hab die jetzt seit 20 Jahren.“ Die Tiere seien „super“ für Selbstversorger, denn sie fressen alle Küchenreste und „wandeln sie in Eier um“. Und: Man kann das Federvieh auch schlachten. Außerdem machen sie kaum Arbeit.



Seit 2011 versorgt sich Rigotti weitestgehend selbst. Mit welchen Lebensmitteln hat er denn damals angefangen? „Als wir dann hier im Fuchstal waren ging auf einmal alles: Brokkoli, Blumenkohl, Lauch, Kartoffeln, alles was man sich vorstellen kann, was so in den Gärten wächst.“ Vorher habe er es mit allem versucht, was in dem schattigen Gärtchen wachsen hätte können. Gar nicht so einfach, meint er, denn das meiste Gemüse und Obst sei sonnenhungrig. „Ich kann mich mittlerweile mit allem selbst versorgen, was im Garten wächst und vor allem in unserer Klimazone. Also Vanilleschoten und Pfeffer geht nicht“, scherzt er und lacht.



Der Selbstversorger hat zwei Gewächshäuser, in denen die sonnenhungrigen Obst- und Gemüsesorten wachsen – Tomaten, Gurken und Melonen etwa. „Außerdem baue ich natürlich nur Sachen an, die mir und meiner Frau schmecken und was man gut lagern kann“, erklärt er weiter. Er habe „zig Kilo“ Tomaten, die er immer für den Winter einkocht: Tomatensaucen, -suppen, und -ketchup, vieles ist möglich. Von den gut haltbaren Sachen ernährt er sich dann im Winter. „Ich bin kein Prepper. Also ich habe keine Angst vor einer großen Krise und bevorrate mich deswegen; ich habe meinen Vorrat, mit dem ich so gut wie möglich durch den Winter komme“, so der Fuchstaler.



Wichtig in der kalten Jahreszeit: Energie. Wie sieht es da bei dem Selbstversorger aus? „Ich hatte das Glück mal an zwei kleine Waldstückchen zu kommen. Da kann ich Bauholz und Brennholz holen, mit dem ich meinen Grundofen einmal am Tag anheize – das reicht.“ Außerdem habe er Photovol­taik und Solarthermie auf dem Dach, und eine Zentralheizung mit Pellets. Warmes Zuhause für den Selbstversorger.



„So ganz ernsthaft mache ich das nicht mit der Selbstversorgung, weil man muss auch noch Spaß haben an allem.“ Das Motto lautet: Was möglich ist, ja, was nicht möglich ist, nein. „Ich habe zum Beispiel keine Kühe, Schafe oder Ziegen, also muss ich alle Milchprodukte wo anders herholen.“ Generell müsse er trotzdem noch viel dazu kaufen. „Bei YouTube höre ich immer wieder den Vorwurf, ich sei ja gar kein Selbstversorger, aber Selbstversorgung zu 100 Prozent ist ja kaum möglich.“



Im Netz erfolgreich

Rigotti gehört zu den erfolgreichsten Garten-YouTubern Deutschlands. Seine 291.000 Abonnenten ermöglichen es ihm auch, dass er davon lebt. „Ich hab im März 2016 damit angefangen“, holt er aus. Ab 1998 hatte der ehemalige Journalist eine Online-Zeitung. „Dafür haben wir dann auch YouTube-Videos gedreht und Sachen erklärt. Das Video haben wir dann in die Artikel eingebunden.“ Er kannte sich also schon ein bisschen mit Social-Media aus. „Und mein Hobby war ja schon immer der Garten. Ich hab dann auch viele YouTube-Filme geschaut, um mir Wissen anzueignen. Und da waren einige schreckliche dabei. Dann dachte ich mir: ,Da starte ich jetzt auch mal und mach das besser‘“, blickt Rigotti an die Anfänge zurück. Dass er damit richtig lag, bestätigt seine riesige Abo-Zahl. Für seine Videos, die jeden Sonntag erscheinen, macht er alles selbst. Filmen, schneiden, Ton, Regie und Planung.



Wer solche Videos produziert, braucht Ahnung von der Materie. Und die hat sich Rigotti über die Jahre auf verschiedenen Wegen angeeignet. „Wenn man etwas gern macht, saugt man das Wissen auf, über Literatur, Videos, abschauen und fragen. Ein Vorteil ist natürlich, dass ich nicht allein davon leben muss. Ich kann mir Fehler erlauben. Der Garten ist reines Hobby“, und zwar eines, dass Florian Rigotti zum Beruf machen konnte.