Flusswärmepumpe fürs Landsberger Inselbad

Von: Ulrike Osman

Teilen

Mit dabei beim Pressetermin mit dem technischen Vorstand Gerard Nübel (rechts): der neue kaufmännische Vorstand Jörg Gründinger, Nachfolger von Christof Lange. © Osman

Landsberg – Die Stadtwerke wollen eine Flusswärmepumpe bauen. Damit soll die bestehende Fernwärmeversorgung am Inselbad weiterentwickelt werden, um die öffentlichen Gebäude an der Lechstraße und weitere Wärmekunden in der Altstadt zu versorgen. Langfristig ist ein Ausbau des Netzes geplant, um noch mehr Kunden zu beliefern, wie Gerald Nübel, technischer Vorstand der Stadtwerke, im Rahmen eines Pressetermins sagte.

Um die thermische Wärmepumpe mit einer Leistung von 900 Kilowatt realisieren zu können, wird nach Nübels Worten die Lechgarage unterirdisch erweitert. Unter dem Inselbad soll ein zehn mal zehn Meter großer Kellerraum dafür entstehen. Die Zuleitung des Flusswassers kann über einen bereits existierenden Kanal erfolgen. Sobald Fördermittel für das Projekt bewilligt sind, kann die Anlage bestellt werden. Aufgrund der hohen Nachfrage beträgt die Lieferzeit laut Nübel allerdings ein Jahr. Er schätzt, dass in zwei Jahren alles installiert sein könnte.



Fortschritte gibt es auch in Sachen Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in Friedheim. In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause hat der Verwaltungsrat dem Bau der Anlage und dem entsprechenden Nachtrag im Investitionsplan zugestimmt. Auch kann die Anlage größer dimensioniert werden als zunächst geplant. Die installierte Leistung wird 6,6 Megawattpeak betragen. Damit können jährlich rund 7,3 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden, was dem Jahresbedarf von 2.400 Durchschnittshaushalten entspricht.



Im Inselbad wollen die Stadtwerke so bald wie möglich alle Leitungen im Bereich der Badewassertechnik provisorisch austauschen. Bis zur Sanierung kann die Maßnahme nicht warten, denn die Leitungen sind marode. Es habe in der abgelaufenen Saison bereits einen Rohrbruch gegeben, so Nübel. Diesen habe man notdürftig reparieren können. Ob der Leitungstausch bis zum Start der nächsten Freibadsaison durchgeführt werden kann, ist unklar, da auch hier mit Lieferproblemen und langen Wartezeiten bei Fachunternehmen gerechnet werden müsse, so Nübel. Unabhängig davon gehe die Planung für die Inselbadsanierung im Dezember mit einem Workshop der Stadt weiter.



Was die Preisentwicklung betrifft, so werde sich der Gaspreis aufgrund stark gestiegener Einkaufspreise wohl trotz Mehrwertsteuersenkung und Preisbremse verdoppeln. Auch beim Strom rechnen die Stadtwerke zum kommenden Jahr mit massiven Preiserhöhungen, wenn auch nicht so stark wie beim Gas. Dennoch stehe vielen Verbrauchern und besonders Gewerbekunden „ein Schock“ bevor, so Nübel. „Die nächsten ein, zwei Jahre werden schwierig.“ Danach zeichne sich aber eine Entspannung ab.



Seit Anfang Oktober werden die Stadtwerke wieder von einer Doppelspitze geleitet. Jörg Gründinger hat als neuer kaufmännischer Vorstand die Nachfolge von Christof Lange angetreten.