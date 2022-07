Landsberg X-Press: Aus der Traum vom Titel

Von: Dietrich Limper

Nicht aufzuhalten: X-Man Charles Westbrook (5) gelangen im Spiel bei den Erding Bulls zwei Touchdowns. © Matschiner

Erding/Landsberg – Die Footballer des Landsberg X-Press haben am Samstag ihre Hausaufgaben gemacht und mit 24:6 (3:0; 7:6; 14:0; 0:0) bei den Erding Bulls gewonnen. Allerdings überrannte Regensburg Phoenix einen Tag später die Rams aus Nürnberg mit 61:6 und ist dadurch uneinholbar Tabellenführer und Meister der Regionalliga Süd.

„Es war das erwartet schwere Spiel und die Bulls haben im ersten Viertel mächtig dagegengehalten. Die Partie in Erding war physisch intensiv, aber stets fair“, erzählt X-Press Präsident Markus Gruberbauer. Ein Fieldgoal durch Hannes Haug war die einzige Ausbeute zur 3:0-Führung für die Gäste. Die Hausherren drehten das Spiel durch zwei Fieldgoals zur 6:3-Führung, ehe X-Man Charles Westbrook ein starker Lauf zum ersten Touchdown des Tages gelang. Hannes Haug stellte durch den Extrapunkt auf 10:6 für Landsberg und damit ging es in die Kabine.



Nach der Pause kam die Offensive der X-Men ins Laufen und es war erneut Charles Westbrook, der in die Endzone lief. Das gelang wenig später auch X-Press-Quarterback Lukas Saur­wein. Hannes Haug verwandelte beide Extrapunkte sicher und so stand es nach drei Vierteln 24:6 für das Team von Headcoach Gabriel Chambers.



„Im letzten Viertel bekamen dann alle Spieler Einsatzzeit und wir konnten das Ergebnis bis zum Schluss halten“, sagt Gruberbauer und schickt einen Gruß in die Oberpfalz: „Wir gratulieren Regensburg zur Meisterschaft.“



Der kommende Gegner im letzten Heimspiel ist die Truppe der Munich Cowboys II. Sie verlor am Wochenende mit 7:24 im Derby gegen die München Rangers. Durch diese Niederlage haben die Cowboys keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Sollte der X-Press die Partie gewinnen, hätten sie zwar ebenso wie Regensburg 15 Punkte, aber im direkten Vergleich ziehen sie den Kürzeren.



Saisonfinale am Lech



Das letzte Spiel im Landsberger Sportzentrum soll trotzdem zu einem großen Fest für Fans und Mannschaft werden, wenn am 30. Juli um 17 Uhr der Anpfiff erfolgt. „Wir werden um Platz zwei in der Liga kämpfen“, kündigt der Präsident an, „und wir möchten gerne den Tausend-Zuschauer-Rekord knacken. In der Halbzeit wird der Spielball mit allen Unterschriften des Teams versteigert. Der Erlös geht komplett an Pink Ribbon.“ Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die sich für Brustkrebs-Früherkennung einsetzt.



Alles in allem kann der Landsberg X-Press schon jetzt auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken und wird das letzte Heimspiel nutzen, um sich mit einer engagierten Leistung von den Fans zu verabschieden.