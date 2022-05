Football-Spektakel mit gutem Ende für die X-Men

Von: Dietrich Limper

Matchwinner Lukas Krieger (3) wird nach dem Abpfiff von Mannschaftskameraden und Präsident gebührend gefeiert. © Fabian Ehrhardt

Landsberg – Der Landsberg X-Press bleibt Tabellenführer in der Football Regionalliga Süd. 618 Zuschauer sahen im Sportzentrum eine wilde Partie gegen Kellerkind Erding Bulls. Beim 44:35 (14:7;13:14;7:0,10:14) wurden die Hausherren ihrer Favoritenrolle erst im zweiten Spielabschnitt gerecht, als den Gästen die Quarterbacks ausgingen.

Wer in der Lechstadt zu den Spielen des Landsberg X-Press geht, kann sich über Langeweile wahrlich nicht beklagen. Die Mannschaft von Headcoach Gabriel Chambers machte es auch gegen die vermeintlich schwächeren Bullen aus Erding wieder spannend. Das Lazarett der X-Men hat sich noch nicht gelichtet, auch Punktegarant Charles Westbrook konnte nur wenige Sekunden eingesetzt werden. Und Anthony Morris wird noch lange fehlen. „Mit meinem Kreuzbandriss falle ich noch sechs bis acht Wochen aus und werde wohl nie mehr in der Offensive des X-Press spielen. Das machen die Knochen nicht mehr mit“, sagte der 31-Jährige dem KREISBOTEN am Rande der Partie.



Den X-Men gelang ein Start nach Maß, denn gleich der erste Spielzug wurde durch einen Lauf von Robert Ortiz vergoldet. Auch der Extrapunkt von Thomas Weile passte: 7:0. Allerdings zeigten sich die Gäste keineswegs geschockt, sondern antworteten blitzschnell. Bulls-Quarterback Terrance Shambry, der angeschlagen in die Partie ging, warf einen langen Pass in die Endzone und in Kombination mit dem erfolgreichen PAT (Point after Touchdown) stand es 7:7.



Aber auch X-Men-Quarterback Lukas Saurwein zeigte nur wenige Minuten später seine Qualitäten und warf perfekt auf Lukas Krieger. Thomas Weile erledigte seinen Job vom Punkt: 14:7. Im zweiten Viertel hatten die Bulls ihre beste Phase und drehten die Partie zum zwischenzeitlichen 14:21 aus Sicht der Hausherren. Da lag die Sensation in der Luft, aber die Touchdowns von Chambers und Ortiz sowie ein weiterer Punkt von Weile sorgten für den 27:21-Halbzeitstand.



Den Bulls gingen die Quarter­backs aus, als Shambry nach der Pause nicht mehr auflaufen konnte. Defensive Back Coronado übernahm, aber von nun an waren die Spielzüge der Gäste nahezu ausschließlich auf Läufe begrenzt, was sie sehr berechenbar machte. Chambers (Touchdown) und Weile erhöhten auf 34:21, die Gäste verkürzten auf 34:27.



Ein Fieldgoal von Weile brachte knapp drei Minuten vor Schluss das scheinbar sichere 37:27. Aber die Gäste gaben nicht auf: Ein Touchdown und 2-Point-Conversion brachten sie auf 37:35 heran – ein Fieldgoal hätte für den Sieg der Bulls gereicht. Doch sie vergeigten den eigenen Kick. Lukas Krieger schnappte sich das Ei und lief unter tosendem Applaus mit großem Vorsprung in die Endzone. Samt PAT stand es schließlich 44:35 für die X-Men. Ab­pfiff. Riesenjubel. „Eine Situation, die ich so noch nie erlebt habe“, frohlockte Stadionsprecher Knut Dins ungläubig.



Die X-Men haben jetzt erst Mal zwei Wochen Pause, bevor es am 4. Juni zu den Cowboys II nach München geht. Wieder zwei Wochen später, am 25. Juni (17 Uhr), kommen die Munich Rangers zum Spitzenspiel nach Landsberg.



Grund zur Freude hatte auf die U19 der X-Men, die mit der SG Landsberg/Erding/Augsburg gegen die SG Schweinfurt/Bamberg mit 27:12 gewann.