Freie Kunstanstalt Dießen eröffnet Ausstellungsreihe »Radix«

Von: Dieter Roettig

Frauenquote erfüllt bei der „Radix“-Eröffnung (von links): Vanessa Hafenbrädl, Fotokünstlerin Tabita Nives Hub, die Organisatoren Tamara Hub und Nina Munker sowie Kulturreferentin Miriam Anton. © Roettig

Dießen – Bevor die Abrissbirne anrückt, darf die Freie Kunstanstalt Dießen die ehemalige Schreinerei Graf in der Johannisstraße 33 mit Leben füllen. Bis Ende April, vielleicht auch länger, ist hier nach dem Motto „Kultur für alle“ ein Freiraum für Kunst, Kultur, Musik, Bildung und Soziales. Die engagierte Truppe um die Initiatoren Steff Sanktjohanser, Jörg Kranzfelder, Tamara Hub, Felix Binder und Vanessa Hafenbrädl hat hier einen offenen Ort der Begegnung und des gemeinsamen Schaffens eingerichtet. Auf 600 Quadratmetern laden Werkstätten, Ateliers und Coworking-Plätze zum Mitgestalten und kreativen Verweilen ein. „Eine Chance für junge und noch nicht so etablierte Künstler, hier arbeiten und ausstellen zu können“, betont Vereinsvorsitzende Steff Sanktjohanser.

Die erste Ausstellungsreihe mit dem Übertitel „Radix“ wurde jetzt mit Arbeiten der Fotokünstlerin Tabita Nives Hub eröffnet. Radix ist das lateinische Wort für Wurzel: Alle Jungkünstler dieser Reihe haben ihre Wurzeln im Landkreis. Sie wollen die Besucher mitnehmen in ihre Bild-, Klang-, Ton- und Formwelten und gleichzeitig Einblicke in die neuesten Strömungen aus der Kunst- und Musikszene geben. Jeweils ein langes Wochenende ist für die Künstler reserviert – natürlich bei freiem Eintritt – die Marktgemeinde Dießen fördert das Projekt.



Den Anfang mit „Enformas“ machte die 1988 in Landsberg geborene Tabita Nives Nub. Nach dem Abitur studierte sie in Trier Grafikdesign und in Berlin Fotografie. Mit ihren Fotos seziert sie Körper, Gesichter, Strukturen und auch sich selbst. In klassischen Schwarz-Weiß-Bildern über Collagen und Aufnahmen mit ihrem alten Smartphone mäandern ihre Motive mal fleischig und mal steinig von Mensch zu Natur. Die in Enformas, also in Formen gezeigten Arbeiten, entstanden alle in der klassischen Dunkelkammer mit der Technik von Collage und Schablone.



Am langen Wochenende vom 11. bis 13. Februar folgt Felina Beckenbauer mit ihrer Ölgemälde-Serie „Gestein“. Die entfernte Verwandte vom Fußball-Kaiser ist leidenschaftliche Bergsteigerin und Kletterin. „Sobald ich einen Felsen sehe oder berühre, erwacht in mir die Spielfreude“, bekennt sie. Während der Corona-Ausgangsbeschränkungen im Jahr 2020 wuchs in ihr „eine drängende Sehnsucht nach den Bergen“. So widmete sie sich mit einem Gefühl der Rastlosigkeit diesen Gemälden und kam dem Glücksgefühl des In-Kontakt-Seins mit den Felsen ein wenig näher. Die 24-jährige Künstlerin studiert derzeit an der Universität für Angewandte Kunst in Wien und freut sich auf ihren Besuch in Dießen.



Markus Peser aus Kaltenberg, Jahrgang 1992, arbeitet als Ingenieur in München. In der Freien Kunstanstalt zeigt er vom 11. bis 13. März seine Fotoarbeiten. Die Fotografie verfolgt er als Autodidakt und lässt sich in „intrinsischen Absichten treiben“, also Motivation von innen heraus. In seinen Streifzügen reagiert er als Jäger und Sammler auf „archetypische Regungen“.



Das lange Wochenende darauf stellt Tatjana Hub (29), Landsberger Fotografie-Studentin an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, ihre Fotoarbeiten aus. Vormerken sollte man sich zudem die Tage vom 25. bis 27. März mit gleich drei regionalen Jungkünstlern: Juri Gänsdorfer (23) aus Schondorf, aktuell Student an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, Oscar Kargruber (23), Studierender für Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und Samuel Ellinghoven aus Dießen, der kurz vor seinem Bachelor der Bildenden Kunst im Fachbereich Bildhauerei in Bonn steht.