Die Freundin in der Wohnung festgehalten?

Von: Ulrike Osman

Landsberg – Freiheitsberaubung lautete der Vorwurf, der einen 24-jährigen Landsberger vor das Amtsgericht brachte. Der Servicetechniker und IT-Berater hatte laut Anklageschrift eine Bekannte daran gehindert, seine Wohnung zu verlassen. Die Aussage der Frau erwies sich im Zeugenstand jedoch als zumindest zweifelhaft.

Kennengelernt hatten sich der 24-Jährige und die zehn Jahre ältere Marketing-Teamleiterin aus dem Landkreis Augsburg Ende November letzten Jahres an seinem Arbeitsplatz, einem Elektronikmarkt. Die 34-Jährige wollte dort einen Laptop kaufen. Es entwickelte sich ein loses Verhältnis – an einer festen Beziehung wollen beide kein Interesse gehabt haben.



Im Januar soll es zu einem für den 24-Jährigen verstörenden Vorfall gekommen sein. Er habe sich bei seiner Bekannten in der Wohnung aufgehalten, als diese ihn in ein Gespräch über die Zeugen Jehovas verwickelt habe, denen sie angeblich angehörte. Der aus Syrien stammende Mann wollte sich aber über Glaubensdinge nicht unterhalten. „Ich habe ihr gesagt, ich komme aus einem Kriegsgebiet, wo es nur um Religion geht, dass ich im Krieg viele Freunde verloren habe und dass ich über das Thema nicht sprechen will.“ Die Frau sei stark alkoholisiert gewesen und aggressiv geworden. Sie habe ihn sogar geschüttelt, so dass er blaue Flecken davongetragen habe.



Wenige Tage später wollte er ihr in seiner Wohnung einen Laptop übergeben, den er für sie eingerichtet hatte. „Danach wollte ich den Kontakt abbrechen“, so der Angeklagte. Was sich an diesem Abend kurz nach 19 Uhr in der Wohnung zutrug – darüber hörte Richterin Katrin Prechtel zwei unterschiedliche Versionen.



Die 34-Jährige berichtete im Zeugenstand, dass der Angeklagte sie nicht aus der Wohnung gehen ließ. Er habe sich ihr in den Weg gestellt, „wirres Zeug“ geredet und die Tür zugesperrt. Als sie versuchte, mit dem Handy die Polizei zu rufen, soll er ihr „mehrmals“ das Tele­fon entrissen und, als sie um Hilfe rief, den Mund zugehalten haben. Schließlich habe sie sich befreien können, sei zu ihrem Auto gerannt und direkt zur Polizei gefahren – wo sie den Vorfall zwar meldete, aber keinen Strafantrag stellte.



Der 24-Jährige bestritt die Vorwürfe. Er sei schockiert gewesen, als die Frau grundlos zu schreien begonnen habe. „Ich habe sie nicht behindert. Die Tür war offen.“ Sie soll zuvor behauptet haben, sie hätte noch jeden ihrer Ex-Freunde vor Gericht gebracht. Seiner Darstellung nach war die 34-Jährige „stinksauer“ darüber, dass er keinen Kontakt mehr zu ihm haben wollte.



Die Frau sagte ihrerseits aus, sie sei es gewesen, die die Freundschaft beendet habe. Der Grund: An einem Wochenende kurz zuvor habe seine Katze bei ihr „die halbe Wohnung zerlegt“. Der Mann wiederum erklärte, die Katze habe lediglich eine Keramik umgeworfen und er sei bereit gewesen, den Schaden zu ersetzen.



Da es keine Zeugen gab, ließ sich wenig in dieser Verhandlung objektiv festmachen – eines jedoch schon: Als kurz nach dem angeklagten Vorfall die Polizei bei dem 24-Jährigen einen Alkoholtest durchführte, zeigte dieser 0,0 Promille an. Die Frau dagegen behauptete, der Angeklagte sei betrunken gewesen. „Er hatte ein Glas in der Hand, hat sich in der Küche nachgeschenkt und hat gelallt.“



Am Ende gab es weder eine Verurteilung noch einen Freispruch. Vielmehr stellte Richterin Prechtel das Verfahren gegen den nicht vorbestraften 24-Jährigen ein. Er muss lediglich eine Geldauflage in Höhe von 500 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen.