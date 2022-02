Ein Busticket für den »Lappen«?

Von: Dieter Roettig

Würden Senioren ihren Führerschein für ein Jahresticket des ÖPNV freiwillig abgeben? In Dießen wurde ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion abgelehnt. © lucidwaters

Dießen – Um den örtlichen Individualverkehr in Dießen zu verringern, macht man sich im Marktgemeinderat in schöner Regelmäßigkeit Gedanken. So haben die Freien Wähler kürzlich die weitere Bezuschussung von E-Lastenrädern durchgesetzt. Die Aktion wird von den Bürgern zwar gut angenommen, doch abgenommen hat die Verkehrsdichte nicht wirklich.

Jetzt stellte Gemeinderat Patrik Beausencourt für die SPD-Fraktion die Idee „Führerschein gegen ÖPNV-Ticket“ zur Diskussion. Er beantragte, dass Bürger, die aufgrund ihres Alters nicht mehr selbst Auto fahren wollen und freiwillig ihren Führerschein abgeben, für ein Jahr kostenlos den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen dürfen.



Den Antrag begründete die Fraktion damit, dass der Ortsbus planmäßig fahre und es nahezu gleich sei, wie viele Personen mitfahren. Die Aktion wäre ein Anreiz, den Bus vermehrt zu nutzen und damit gleichzeitig den Individualverkehr zu entlasten. In Schongau würde dies schon seit einigen Jahren mit Erfolg praktiziert.



Vor der Sitzung hatte die Verwaltung ihre Hausaufgaben gemacht und konnte mit Details aufwarten. Demnach erhalten Schongauer Bürger über 65 Jahren nach freiwilliger Abgabe ihres Führerscheins und entsprechender Bestätigung der Führer­scheinstelle für zwei Jahre ein kostenloses Ticket für den Schongauer Stadtbus, den die Stadt Schongau vollumfänglich selbst finanziert. Der Landkreis Weilheim-Schongau bietet für diesen Personenkreis darüber hinaus im gesamten Landkreis für drei Jahre ein kostenloses Ticket vom Regionalverkehr Oberbayern RVO an.



Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Landsberg wäre das Angebot eines kostenlosen ÖPNV-Jahrestickets für Dießen grundsätzlich möglich. Die anfallenden Kosten wären jedoch komplett von der Marktgemeinde zu tragen. Ein landkreisweites Angebot analog zu Weilheim-­Schongau sei vom Landkreis Landsberg derzeit nicht geplant.



Würde Dießen das kostenlose Jahresticket für den Ortsbus einführen, kämen pro Person maximal 790 Euro auf die Gemeinde zu. Berechnet auf zehn Monatskarten á 79 Euro für die Preiszone 5 bis Obermühlhausen.



Bei der Diskussion um die Mindestaltersgrenze der freiwilligen Führerscheinabgabe ließ es Patrik Beausencourt offen, ob man sich für 60 oder 80 entscheide. Trotzdem stimmte der Marktgemeinderat mehrheitlich gegen den Antrag, zumal im Haushalt dieses Jahres keine Mittel dafür vorgesehen seien. Ein Umsetzung käme ohnehin erst im Jahr 2023 in Frage.



Ob ein ÖPNV-Ticket für nur ein Jahr überhaupt genug Anreiz sei, den Führerschein freiwillig abzugeben, wurde nach der Sitzung von den Zuhörern bezweifelt. Zumal die Betroffenen danach ihre Karten selbst kaufen müssten. Gerade in der flächenmäßig größten Gemeinde des Landkreises, wo Netz und Frequenz des öffentlichen Nahverkehrs nicht gerade optimal seien, würde das einen schweren Einschnitt bei der Selbstständigkeit bedeuten. Deshalb würden sich ältere Menschen davor scheuen, sich von ihrem „Lappen“ zu trennen, wie man zu ihrer Zeit den grauen Führerschein noch nannte.