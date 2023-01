Ein Verein kämpft für den historischen Pfarrhof Walleshausen

Von: Ulrike Osman

Erhaltenswertes Juwel: der Walleshausener Pfarrhof. © Osman

Walleshausen – Die Zukunft des Walleshauser Pfarrhofs ist weiterhin ungewiss. Doch es wächst die Hoffnung, dass ein Verkauf verhindert und das denkmalgeschützte barocke Gebäude für die öffentliche Nutzung erhalten werden kann. Mit diesem Ziel hat sich vor wenigen Wochen ein Verein gegründet, der konkrete Konzepte und Vorschläge hat.

„Die imposante Anlage aus Pfarrhof, Pfarrgarten und Pfarrkirche bildet im wörtlichen wie übertragenen Sinn das Herz der Ortschaft, sie ist das Wahrzeichen von Walleshausen“ – diese Grundüberzeugung des Vereins teilen viele Menschen im Dorf. Dass den Bürgern das Schicksal des Gebäudes nicht egal ist, zeigt allein schon die Zahl der Gründungsmitglieder. Auf den Schlag 50 Menschen traten den „Freunden des Pfarrhofs Walleshausen“ bei – fast das komplette Publikum einer Informationsveranstaltung, die der Vereinsgründung vorausging.



Der überregional bekannte Pfarrhof wurde im Kern im 17. Jahrhundert erbaut und im 18. Jahrhundert zum Sommersitz der Pollinger Pröpste ausgebaut. Der letzte Pfarrer, der das Gebäude bewohnte, zog vor fünf Jahren aus, um in den Ruhe­stand zu gehen. Walleshausen wurde damals der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf zugeschlagen. Die Hoffnung der örtlichen Katholiken, wieder einen eigenen Priester zu bekommen, zerschlug sich.



Bereits vor fünf Jahren hatte der Bau- und Finanzausschuss der Diö­zese Augsburg die Empfehlung ausgesprochen, den Pfarrhof nicht wieder zu besetzen. Grund war unter anderem eine erste Kostenschätzung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Bauliche Untersuchungen hatten für das gesamte Ensemble inklusive Pfarr- und Jugendheim einen Investitionsbedarf zwischen 1,4 und 1,6 Millionen Euro ergeben.



Schrittweise sanieren



Dass das eine Menge Geld ist und die Zahlen sich angesichts der Baukostensteigerung noch um einiges erhöhen dürften, ist auch dem Verein klar. Doch die vom Bistum zunächst angestrebte Lösung, den Pfarrhof zu verkaufen, wollen die Engagierten trotzdem nicht akzeptieren. Sie sind überzeugt, dass es auch anders geht.



Denkbar wäre demnach eine schrittweise Sanierung, finanziert unter anderem durch die Nutzung des Gebäudes für Veranstaltungen. „Das Haus ist eigentlich in gutem Zustand“, betont Ruth Veneris aus dem Vorstandsteam. Vorträge, Tagungen, private Feiern, Kammerkonzerte – all das könne in den repräsentativen Räumen stattfinden. „Außerdem bräuchte man für eines der Stockwerke einen dauerhaften Mieter, zum Beispiel eine Arztpraxis, Rechtsanwaltskanzlei oder auch eine Tagespflege“, ergänzt Vorstandskollegin Felicitas Erhard.



Sie ist die Nichte von Altbürgermeister Michael Raith aus Adelshofen (Lkrs. Fürstenfeldbruck), und der kann in seiner Gemeinde auf ein Projekt verweisen, das Vorbildcharakter hat. Dort wurde der Pschorrstadl, ein zum Schandfleck verkommenes Baudenkmal, unter tatkräftiger Mithilfe der örtlichen Vereine erfolgreich saniert – und in ein Schmuckstück verwandelt. Es beherbergt heute Veranstaltungsräume und eine Gastronomie. „Das zeigt, dass sehr viel realisiertbar ist, wenn die Leute dahinterstehen“, sagt Monika Lang aus dem Vorstandsteam der Pfarrhof-Freunde.



Auch im Landkreis Landsberg gibt es mit dem Pfarrhof in Kinsau und dem Rochlhaus in Thaining Beispiele für die erfolgreiche Sanierung historischer Gebäude. Kreisheimatpflegerin Heide Weißhaar-Kiem hat dem Verein bereits zugesagt, bei der Suche nach Zuschussgebern zu helfen. Es gibt nach ihrer Aussage viele Anlaufstellen, die Förder­gelder für den Erhalt denkmalgeschützter Gebäude zahlen.



Vielfältige Nutzung



Der Pfarrhof soll nach dem Willen des Vereins ein Ort für kirchliche, kulturelle, soziale und ökologische Projekte und Veranstaltungen sowie eine Begegnungsstätte für Alt und Jung werden. Für ökologische Nutzungen bietet sich vor allem der Pfarrgarten mit seinem bis zu 100 Jahre alten Baumbestand an. Ein Teil des Geländes an der Paar ist nach Angaben des Vereins ein eingetragenes Biotop. Hier leben geschützte Tierarten wie Fledermaus und Eisvogel sowie verschiedene selten gewordene Sing- und Heckenvögel.



Das Bistum scheint den Plänen des Vereins gegenüber durchaus aufgeschlossen. Im Nachgang zum geplanten Verkauf – der 2021 angestrebt, aber nicht realisiert wurde – habe es einen „konstruktiven Gesprächsprozess“ zwischen dem leitenden Geistlichen der Pfarreiengemein­schaft, Ehrenamtlichen aus den kirchlichen Gremien sowie Vertretern der zuständigen diözesanen Fachabteilungen gegeben. „Dabei wurden die Sachverhalte und rechtlich-finanziellen Grundlagen für die künftige Entwicklung von Pfarrhaus wie Pfarrheim erörtert“, heißt es auf Anfrage des KREISBOTEN in einer Stellungnahme des Bistums.



Erst der Verein



Der Verein solle nun ein aktuelles Nutzungs- und Finanzie­rungskonzept vorlegen. „Die Zukunft wird zeigen, ob die erforderlichen Voraussetzungen für den Erhalt und die Nutzung des Pfarrhofs in Erbpacht oder durch Kauf erbracht werden können.“ Der bisherige Pacht- wie Kaufinteressent habe sein Anliegen erst einmal zurückgestellt. Weitere mögliche Kaufinteressenten würden zunächst nachrangig behandelt. Der Verein sei für das Bistum der bevorzugte Gesprächspartner.



Mit Spannung erwarten alle Beteiligten ein noch ausstehendes Gutachten, das den Wert des Gebäudekomplexes und den Sanierungsbedarf beziffern soll. Die Zahlen werden wesentlichen Einfluss darauf haben, wie es weitergeht. Die „Freunde des Pfarrhofs Walleshausen“ sind guten Mutes. „Die Beispiele aus der Umgebung zeigen, dass vieles möglich ist, wenn der Wille aller Beteiligten und der feste Zusammenhalt der Einwohner vorhanden sind“, sagen die Vorständinnen.