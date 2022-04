Vision und Realität

Das Ruder noch herumreißen?

Von: Andrea Schmelzle

Lokale Ziele der FFF-Ortsgruppe Landsberg sind u.a. ein günstiger und gut vernetzter ÖPNV – sodass „auch mal mehr als zwei Busse durch die Orte fahren“, sagt Michael Bögel. © Schmelzle

Landkreis – Es ist etwas ruhiger geworden um die Landsberger Ortsgruppe der Klimagerechtigkeitsbewegung Fridays for Future. Zum einen liegt das an Corona. Zum anderen auch daran, dass ihre Mitglieder älter werden – und zum Studieren in andere Städte ziehen. Nichtsdestotrotz sind ihre Ziele und Zukunftsperspektiven immer noch präsent. Gerade jetzt, in Zeiten des Krieges. „Wie stellt Ihr Euch die Welt in 50 Jahren vor?“, wollte der KREISBOTE wissen. Und wie realistisch ist es, das zu erreichen?

Mit Schlagzeilen in den Zeitungen wie „Klimaschützer drehen durch“war die Fridays for Future-Bewegung jüngst in aller Munde. Es ging um einen seltsamen Zoff um Musikerin Ronja Maltzahn. Die Sängerin mit den Raster-Haaren wurde zum Auftritt auf dem letzten globalen Klimastreik, zu der Fridays For Future anlässlich des Krieges in Europa am 25. März aufgerufen hat, erst ein-, dann wieder ausgeladen – wegen ihrer Haare. Ursprünglich stamme die Frisur von der Rastafari-Bewegung in Jamaika, die eine Minderheit innerhalb der schwarzen Unterschicht bildete. Das sei „eine kulturelle Aneignung durch Weiße“ argumentierten die Fridays for Future-Leute in Hannover. Beim Klimastreik gehe es auch um Antikolonialismus und Antirassismus, ihr Auftritt damit nicht vertretbar.



„Wir als Ortsgruppe distanzieren uns ganz klar von diesem Vorfall“, betont der Kauferinger Michael Bögel, einer der „Köpfe“ von Fridays for Future Landsberg. Er wisse nicht, wie die „Sache“ zustande gekommen sei – Bewegungsmeinung sei das jedenfalls nicht. „Wir machen keinerlei Unterschiede – egal ob Herkunft, Hautfarbe – oder eben Frisur“, so Bögel.



Am globalen Klimastreik konnte sich die Ortsgruppe aus organisatorischen Gründen nicht beteiligen. Die letzte Demo – eine Solidaritätsbekundung für die Ukraine – fand nach längerer Pause am 11. März in der Innenstadt Landsbergs statt. Klimagerechtigkeit und Frieden seien untrennbar miteinander verbunden, meint Bögel. Die Auswirkungen der Klimakrise seien schon jetzt enorm und würden immer häufiger zu einer Frage des Überlebens. „Wenn wir nicht endlich unsere Abhängigkeit von fossilen Energien beenden, werden Extremwetter-Ereignisse und Artensterben noch weiter zunehmen“, meint Bögel. Für Kohle, Öl und Gas zahle die EU derzeit jeden Tag hunderte Millionen Euro an Putin. Eine Umstellung auf erneuerbare Energie müsse daher die Devise sein. Vielleicht, meint der 17-Jährige, sei der Krieg, „ohne Frage unheimlich schlimm“, auch eine Chance. Denn ohne ihn würden wir weiterhin „unsere Kohle verbrennen und unser Gas aus Russland holen“.



Seit etwa drei Jahren gibt es die Ortsgruppe, dahinter stehen mittlerweile jedoch nur noch „um die acht Leute“, so Bögel. Zu Beginn seien es etwa 25 gewesen, die gleich im September 2019 eine der ersten großen Demos organisiert hätten – mit 3.000 Leuten. Dann kam schon bald Corona.



„Wir wollten in dieser Extremzeit keine Aktionen machen, in denen viele Leute aufeinander treffen, sondern zunächst abwarten, bis die Zahlen runtergehen“, sagt Bögel. Es folgte ein neues Schuljahr – im Zuge dessen zogen viele Mitglieder zum Studieren weg. Ziele und Visionen, die gebe es aber natürlich noch immer.



Vision und Realität



Für die nächsten 50 Jahre etwa würde er sich wünschen, „dass wir CO2-neutral werden“, meint Bögel. „Dass uns erneuerbare Energien zur Verfügung stehen – in einem Netz, dass gut funktioniert. Dass es kaum noch Autos gibt, sondern verstärkt Fahrrad gefahren wird.“ Die wenigen Autos sollten per Wasserstoff betankt werden. Er wünsche sich eine fähige Politik, denn die jetzige, nach dem Regierungswechsel, finde er fast beleidigend und „eigentlich noch schlimmer als vorher“. Vor allem aber möchte er, dass über das Thema Menschenrechte gar nicht mehr gesprochen werden muss, weil es einfach normal und selbstverständlich sei: eine weltweite Gemeinschaft, in der alle die gleichen Rechte und Werte vertreten. In der niemand ausgegrenzt wird und jeder die gleichen Chancen hat.



Realistisch betrachtet, sieht er die Sache nüchtener. Da sei er „froh, wenn wir 2023 erleben“. Und meint das – natürlich – vor dem Hintergrund des Krieges, „wenn Putin schon an den Knöpfchen seiner Atombomben herumschraubt“. Möglich sei es für ihn aber durchaus, aus den fossilen Energien auszusteigen und auf erneuerbare umzusteigen. Er denke da an „tolle Sachen“, die mit Solar, Wind- und Wasserkraft schon möglich seien. Dass über eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten überhaupt nachgedacht werde, sei für ihn „schlimm“. Das komme in seiner Vision so gar nicht vor.



Die Landsberger FFF-Aktivistin Lena Kaus studiert mittlerweile in Ulm. Sie wünscht sich für die nächsten 50 Jahre eine Welt, in der Menschenrechte und Menschenwürde im Fokus stehen. In dieser Welt werde Klimaschutz nicht nur „zum Anlass eines Gipfel­treffens“ als globale Aufgabe gesehen. In der Realität befürchte sie jedoch „bei jetzigem Kurs eine Dystopie“: Artensterben, unbewohnbare Landstriche, Massenflucht vor Klima. Andererseits wäre sie nicht bei FFF aktiv, würde sie nicht glauben, dass „wir das Ruder noch herumreißen können“, meint die 18-Jährige.



Jonathan Auer aus Utting ist optimistisch, wenn es um die Zukunft geht. „Wir haben unsere Egos überwunden und sind den multiplen Krisen dieser Zeit entgegen getreten“, stellt sich der 20-Jährige vor. In seiner idealen Zukunftswelt hätten wir die 1,5 Grad-Grenze eingehalten sowie erfolgreich Klimagerechtigkeit geschaffen. Auch Kinder hätten eine Zukunft und Menschen zählen mehr als die Profite der Großkonzerne. „Noch mag es unwahrscheinlich klingen, aber Klimagerechtigkeit und sozial gerechter Wandel sind möglich“, meint er. „Nur wenn wir an unsere Träume glauben, können sie Wirklichkeit werden.“



Neue Mitglieder



Gerade in diesen Wochen sei es schwer, realistisch in die Zukunft zu blicken, weil „alles durcheinander geht“, meint Bögel. Dennoch: Mit FFF werde es weitergehen. „Die Energie ist da.“ Für Landsberg wünsche man sich wieder neue Mitglieder, die motiviert sind und Lust haben, sich einzubringen. „Wir sind auf keinen Fall bereit, aufzugeben“, meint Bögel. Engagement sei wichtig – für ein gerechtes, faires, freies und gutes Leben. Alles dafür zu tun, liege an jedem Einzelnen.