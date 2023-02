Faschingszauber mit Harry Potter 

Faschingstreiben in Untermühlhausen

Untermühlhausen – 35 Gruppen, Sonnenschein und beste Stimmung - dichtgedrängt genossen die Zuschauer am Samstag den Faschingsumzug in Untermühlhausen. Allen Beteiligten merkte man die Freude an, nach der Corona-Zwangspause endlich wieder unbeschwert feiern zu können.

Die Faschingswagen schwankten teils heftig, als der Zug in gemächlichem Tempo durch den Penzinger Ortsteil rollte. Das lag aber nicht am böigen Wind, sondern an den tanzenden Mitfahrern. Kaum aktuelle Themen, dafür viel Zeitloses hatten die Gruppen und Vereine bei der aufwändigen Gestaltung ihrer Gefährte verarbeitet. Die Landjugend Weil präsentierte ein im Dschungel abgestürztes Flugzeug. Hexen und Nonnen rollten vorüber, Après-Ski- und Raumfahrer, der König der Löwen und ein ganzer Wagen voller Zauberschüler auf den Spuren Harry Potters.



Letzterer gehörte der Jugendinitiative Scheuring - und er landete gemeinsam mit dem Wikinger-Wagen des Burschenvereins Schwabhausen auf dem ersten Platz der Jury-Wertung. Das mit Vertretern der Kommunal- und Landespolitik besetzte Gremium vergab an beide Gruppen die gleiche Punktzahl. Unter den Fußgruppen hatten die als Waldgeister verkleideten „Oiden Walleshauser“ die Nase vorn.



So gut die Stimmung beim Faschingsumzug auch war - bei der anschließenden Party im Festzelt verzeichnete die Polizei vier Einsätze.



Am frühen Abend schlug ein 22-Jähriger einer 19-Jährigen und ihrem Begleiter mit der Faust ins Gesicht. Kurz darauf pöbelte ein 20-Jähriger mehrere Gäste an und attackierte die Security-Mitarbeiter, bevor Polizeibeamte einschritten. Ein 22-Jähriger aus Buchloe verpasste einem Gleichaltrigen aus dem westlichen Landkreis mehrere Faustschläge. Außerdem wurde ein 21-Jähriger handgreiflich, als ihn ein Sicherheitsdienstmitarbeiter vom Gelände begleitete.



Alle vier Männer müssen jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.