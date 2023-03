Wieder eine Kerze mehr: Musikschule Dießen feiert 40. Geburtstag

Auch das Musikschulorchester – hier beim Frühjahrskonzert 2019 – ist beim Jubiläumskonzert dabei. © Musikschule Dießen

Dießen – 40 Jahre Musikschule Dießen, das muss gefeiert werden! Und zwar mit einem Frühjahrskonzert, das nach dreijähriger Pause, am Sonntag, 26. März um 16 Uhr stattfindet. Jung und Alt können im großen Theatersaal des Augustinum Ammersee zusammenkommen, um gemeinsam die Musik zu genießen.

„Das größte Format der Dießener Musikschule, unser Frühjahrskonzert, ist heuer der Auftakt in ein buntes Jubiläumsjahr, dessen Programm wir in Kürze vorstellen werden“, verspricht Musikschulleiter Thomas Schmidt. Dementsprechend abwechslungsreich und bunt ist das Programm des diesjährigen Frühjahrskonzerts, in dem die Musikschule einen Querschnitt ihres großen Klangspektrums aufblättern möchte.



Mit dabei ist unter anderem das Musikschulorchester, in dem alle Generationen gemeinsam musizieren, zwei Chöre, mehrere Ensembles, die Musikschulband „Sealounge“, die Kinder der musikalischen Früherziehung sowie Solisten aller Altersstufen. Sie alle haben fleißig geprobt und freuen sich nun, vor vielen Zuschauern ihre Stimmen und Instrumente erklingen zu lassen.



Das Musikschulorchester startet mit einem Superlativ, der „Jupiter Hymne“ von Gustav Holst, die kleinen Publikumslieblinge aus der Musikalischen Früherziehung, präsentieren mit „Taino Tee“ ein indianisches Lied und selbstverständlich steht auch Volkstümliches, zum Beispiel eine „Alphorn Ballade“, gespielt von den „Blechbüten“, sowie ein „Jodler aus Aussee“, intoniert vom Blockflötenensemble, auf dem Programm.



Auch die Sängerinnen und Sänger des Augustinums, die „Goldammern“ werden wieder dabei sein.



Auf die Darbietungen der Streicher, Violine und Cello, darf man sich bei diesem Jubiläumskonzert ganz besonders freuen und als Finale präsentiert die Musikschulband „Sealounge“ auf der Bühne des Augustinums erstmals zwei Eigenkompositionen mit den Titeln „Leave“ und „Drowning“.