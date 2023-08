FT Jahn Landsberg will beim Absteiger punkten

Sonntag ist Spieltag

Landsberg – Am Sonntag (Anpfiff um 14.15 Uhr) ist Bezirksliga-Aufsteiger FT Jahn Landsberg zum zweiten Mal in Folge in der Ferne gefordert. Mit Landesliga-Absteiger SV Bad Heilbrunn, der durch den knappen 3:2-Sieg in Pasing tabellarisch an den Landsbergern vorbeigezogen ist, steht das nächste kampfbetonte Spiel für die Lechstädter auf dem Programm.

Nach der enttäuschenden 0:2-Auswärtsniederlage im Aufstiegsduell gegen Habach sollen nun die richtigen Schlüsse aus den Fehlern gezogen werden. Die Kicker vom Lech möchten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wieder zu ihren Tugenden finden und durch Kampfgeist und Teamspirit überzeugen.

Dominik Bäumel rückt nach seinem Urlaub wieder in den Kader. Trainer Armin Sanktjohanser hat jedoch auch das Fehlen von gleich vier Spielern zu kompensieren. Alex Baumgartl und Nikolaos Liatsopoulos (beide Urlaub), die Säule auf der rechten Abwehrseite Robert Häntsche (Urlaub) und Luca Sigl (weiterhin rotgesperrt) werden Sanktjohanser nicht zur Verfügung stehen.

Auswärts will die Mannschaft nach zwei Niederlagen nun endlich Zählbares mitnehmen und die Leistungen der Heimspiele auch in der Ferne beweisen. In der intensiven Vorbereitung unter der Woche wurde dafür der Grundstein gelegt um am Wochenende mit positiven Gefühlen und Punkten im Gepäck an den Lech zurückzukehren.

Der VfL Denklingen muss am Samstag um 14 Uhr beim SV Brunnthal ran.