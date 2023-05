Fuchstal beschließt Neubau und Sanierung von Radwegen

Von: Johannes Jais

Neue und ausgebesserte Radwege: Auch an der Bahnhofstraße in Leeder greifen die Maßnahmen der Gemeinde Fuchstal. © Jais

Fuchstal – Grünes Licht für mehrere Radweg-Verbindungen in der Gemeinde Fuchstal! Die Kosten haben sich mit der Auftragsvergabe erhöht – auf gut eine Viertelmillion Euro, 37.000 Euro mehr als zunächst veranschlagt.

Den größten Anteil zu mehr Radwegen im Fuchstal steuert der Bund aus einem Förderprogramm bei: knapp 800.000 Euro. Der Landkreis Landsberg klinkt sich ebenfalls ein: mit rund 150.000 Euro. Die gesamten Maßnahmen kosten somit 1,2 Millionen Euro.



Die Gemeinderäte vergaben in der letzten Sitzung die Aufträge. Drei Firmen aus Schongau, Memmingen und Epfach werden die Arbeiten ausführen, die laut zweitem Bürgermeister Stephan Völk in den nächsten zwei Monaten starten und die zum Großteil heuer abgeschlossen werden sollen.



Ein wichtiges Projekt ist der Radweg von Leeder Richtung Osten bis zur B 17. Auf dem knapp drei Kilometer langen Abschnitt wird eine neue Verbindung neben der stark frequentierten Straße geschaffen.



Weitere Maßnahmen: eine Verbindung vom Radweg Asch zur Via Claudia, Ausbesserungen am Radweg Leeder-Denklingen und von Seestall nach Asch, eine neue Trasse von der Fuchstalhalle ins Sonnenfeld (im Westen von Asch), ein Teilstück entlang der Bahnhofstraße in Leeder sowie der Radweg zwischen den Weilern Schäfmoos (Fuchstal) und Menhofen (Gemeinde Denklingen).



Gemeinderat Wolfram Ruoff richtete seinen Dank an das Bürgerforum Buntes Fuchstal, wo Andreas Hoehne die Projektgruppe „Mobilität“ leitet. Deren Vorschläge wurden mit Martin Baumeister vom ADFC Landsberg und mit Unterstützung von Rainer Mahl (Landratsamt Landsberg) ausgearbeitet.