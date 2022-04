Grüner Strom vor der Fuchstaler Haustür

Von: Johannes Jais

Bis zu 65 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr will die Gemeinde Fuchstal künftig erzeugen – vornehmlich mit Windkraft. © Schwaiger

Fuchstal – 60 bis 65 Millionen Kilowattstunden: So viel Strom sollen ab dem Jahr 2024 in der Gemeinde Fuchstal erzeugt werden, wenn die drei geplanten Windräder im Gemeindewald in Leeder in Betrieb gehen. Das sind jährlich 20 Millionen Kilowattstunden mehr als bisher.

Seit ein paar Tagen liegt die Baugenehmigung des Landratsamtes für die drei neuen Anlagen vor. Tage zuvor machte Rathauschef Erwin Karg auf der Bürgerversammlung in der Fuchstalhalle folgende Rechnung auf: In den letzten Jahren seien in der Gemeinde Fuchstal jeweils zwischen 40 und 45 Millionen Kilowattstunden aus regenerativen Energien gewonnen worden. Der Großteil davon, gut 25 Millionen Kilowattstunden, stammt von den vier Windkraftanlagen im Kingholz, die seit 2016 in Betrieb sind.

Mit den drei neuen Windrädern, die im Gemeindewald auf der südlichen Seite des Asch­thales gebaut werden, erhöht sich die Menge nochmals deutlich. Damit kommen jährlich mehr als 20 Millionen Kilowattstunden hinzu. Das Ergebnis ist natürlich stark davon abhängig, wie der Wind weht.



Was bei den großen Anlagen im Forst der Wind ist, ist für die Fotovoltaik die Sonne. Zehn davon betreibt die Gemeinde inzwischen auf kommunalen Gebäuden. Auch da unterliegen die Jahresergebnisse beträchtlichen Schwankungen. Nebel beziehungsweise bewölkte oder verregnete Tage bringen keinen oder nur wenig Ertrag.



Auch die Freiflächen-Fotovoltaik nahe dem Bahngleis östlich von Asch ist im Eigentum der Gemeinde. Zusammen mit den Modulen auf den Dächern sind im vergangenen Jahr 2,3 Millionen Kilowattstunden generiert worden. Die ersten Fotovoltaik-Module waren vor 15 Jahren auf dem Feuerwehrhaus in Leeder installiert worden. „Sehr gut“ läuft nach den Worten Kargs die Anlage auf der Fuchstalhalle.



Der Bürgermeister sieht das Fuchstal mit diesen Investitionen klar auf dem Weg zur energieautarken Gemeinde. Denn in den Häusern, auf den Höfen und in Betrieben der 4.200 Einwohner zählenden Gemeinde würden jährlich zirka 25 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht. Diese Zahl erhöhe sich mit fortschreitender E-Mobilität auf bis zu 30 Millionen Kilowattstunde.



Mit Blick auf die erneuerbaren Energien erwähnte der Rathaus­chef außerdem die Entwicklung im Nahwärmebereich. Angeschlossen werden soll auch das neue Pflegeheim, dessen Baubeginn für Ende 2023 angekündigt ist. Es wird auf einem Grundstück östlich der Josef Schöner-Straße errichtet. Ausgerichtet ist es auf 92 stationäre Pflegeplätze. Im Dachgeschoss werden 17 Apartments eingerichtet, die vorwiegend für Mitarbeiter vorgesehen sind.



Zurzeit beziehen 88 Abnehmer im Osten von Leeder und im Süden von Asch Fernwärme. Das Netz soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. „Die Nachfrage ist groß“, betonte Karg vor den knapp 60 Besuchern der Bürgerversammlung. Gut 2.000 Megawattstunden seien im vergangenen Jahr abgenommen worden. Eine Megawattstunde bei der Nahwärme entspricht zirka 100 Litern Heizöl.