Fuchstal: „Weldener Hof“ gewinnt Bürgerenergiepreis Oberbayern

Fuchstal – Mit dem Bürgerenergiepreis werden Privatpersonen, Vereine, Schulen, Kinder­gärten, Institutionen und Gruppierungen sowie Menschen aller Generationen ausgezeichnet, die sich mit ihren Projekten in vorbildlicher Weise für die Belange von Umwelt, Klima und Natur einsetzen. So steht es auf der Website des Energieversorgers „Bayernwerk“ geschrieben. Erst kürzlich hat wieder eine solche Auszeichnung stattgefunden. Insgesamt drei Gewinner gibt es in Oberbayern. Einer davon ist Jürgen Leiner, der mit seinem Weldener Hof in Fuchstal den Preis ergattert hat.

„Den Hof gibt es seit 13 Jahren genau so“, erklärt Leiner. Als er darauf aufmerksam wurde, dass es einen Preis von bayernwerk gibt, hat er sich dafür beworben – und gewonnen. Aber was macht den Weldener Hof so ,vorbildlich für die Belange von Umwelt, Klima und Natur‘? „Als wir den Hof gekauft haben, war er einsturzgefährdet; wir haben ihn komplett kernsaniert und ökologische Maßnahmen eingebaut.“



Ein zukunftsgerichtetes Gebäude sollte es werden – geschaffen aus Nichts. „Wir haben alles neu gemacht und in dem Zuge auch eine Erdwärme­heizung eingebaut“, beginnt Leiner mit der langen Aufzählung der ökologischen Finessen am Hof: Vollwärmeschutz auf dem Haus, ein isoliertes Dach und ein zweiter Wasserkreislauf. „Wir benutzen das Regenwasser, um den Garten und die Tiere zu versorgen.“ Außerdem gibt‘s eine große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und einen Batteriespeicher, an dem das Elektro-Auto geladen wird.

Vorbildlicher Garten

Im Garten geht‘s weiter: „Wir haben noch alte Tierarten hier und sind im Rote-Liste-Artenschutz unterwegs.“ Familie Leiner züchtet alpine Steinschafe, die vom Aussterben bedroht sind („Das Fleisch hatte der Ötzi schon dabei“) und hält altsteirische Hühner, auch eine recht alte Rasse. Neben den bedrohten Arten wohnen auch noch Lamas und ein Pferd auf dem Hof. Außerdem sind die leiners Selbstversorger mit Gemüse, Kräutern und Eiern – mit allem eigentlich, außer Brot. „Wir haben eine Streuobstwiese angelegt und arbeiten nur mit alten Pflanzenarten.“

Bevor die Familie Leiner einen Hof in ein erfolgreiches Bürgerenergiepreis-Projekt verwandelt hat, wohnten sie in Erpfting. „Wir wollten uns verändern und was Neues machen“, erklärt Leiners Frau Anja. Sie seien dann durch die Orte im Landkreis gefahren und hätten geschaut, welcher Hof leer oder zum Verkauf steht. „Dann haben wir den Hof hier gefunden“, so Leiner weiter. Wegen der „super Lage“ und des trotzdem vielen Platzes haben sie den Hof schließlich gekauft. „Wir sind hier mit Sachverständigen rein, die uns erklärten, was wir noch investieren müssen.“

Und zu investieren war viel, wie sich schnell herausstellte. Alle hätten der Familie geraten, den Hof abzureißen und neu zu bauen, aber das kam für die Leiners nicht infrage. „Das Gebäude ist ortsbildprägend!“ Die Hülle blieb also, aber innen musste dringend neu gebaut werden. Denn das Gebäude war einsturzgefährdet, obwohl es zuvor bewohnt war. „Mit dem Statiker war ich im Dachstuhl und er meinte zu mir: ‚Komm jetzt geh ma raus, ich hab Angst‘“, erinnert sich Leiner zurück.



Da der Vorbesitzer tragende Wände entfernt und nur Rigips an der Decke befestigt hatte, musste das ganze Gebäude in ein Stahlskelett gestellt werden. „Das war eine größere Aktion, aber das war uns von Anfang an klar, dass wir das machen müssen.“ Insgesamt ein Jahr dauerte es, bis das fertige Gebäude stand. Die Beteiligten arbeiteten daran täglich von morgens bis abends. „Wir haben versucht, so viele alte Materialien wie möglich zu erhalten und mit neuen Elementen zu kombinieren.“ Dabei hätte die Familie beispielsweise alte Ziegel aus dem Haus geholt, vom Beton befreit und wieder verwendet. Die zieren jetzt das Wohnzimmer.

Als die Leiners ihr Haus in Erpfting verkauften, steckte der Weldener Hof mitten im Bauprozess. „Wir haben uns überlegt, ob wir uns eine Ferien­wohnung oder einen Bauwagen holen, oder ob wir in den Stall ziehen.“ Die Familie, inklusive zweier Söhne, entschied sich für den Stall und wohnte dort vier Monate lang. Es gab kein Bad, keine Elektrik, nur einen kleinen Kühlschrank und einen Gaskocher. „Wir haben Betten im Stall aufgestellt und hatten einen regnerischen Sommer. Da war es kalt und klamm“, erinnert sich Anja. „Es war zwar hardcore, aber es war auch eine Erfahrung.“



Für die Söhne (damals 12 und 14) waren diese Monate ein Abenteuer. „Und sie haben viel gelernt.“ Mauern, Trockenbau, Dachdämmung – die Kinder haben bei den Abbrucharbeiten geholfen, „das war schon eine große Hilfe.“ Generell hat die Familie viel am Haus selbst gemacht. „Wir haben es selbst entkernt und neun Baucontainer voller Schutt mit Hand und Eimern hier rausgeschleppt“, erinnert sich Leiner. Außerdem musste das komplette Haus entrümpelt werden, da der Vorbesitzer alles dagelassen habe. „Im Stall haben wir alte Maschinen gefunden, die man früher benutzt hat und die stehen jetzt als Deko im Hof.“ Das sei aber das einzig Verwertbare gewesen, was die Familie in dem Gerümpel vorfand. „Parallel dazu haben wir die Planung vom Haus und die Abbrucharbeiten gemacht.“

Leuchtturmprojekt

Seit 13 Jahren steht der Weldener Hof nun als ,Leuchtturmprojekt‘ in Fuchstal. Aus einem einsturzgefährdeten Gebäude wurde ein ökologischer, 3.000 Quadratmeter großer Hof mit 6.000 Quadratmeter Wiese, die als Koppeln für die Tiere dient, und nochmal zwei Hektar Fläche außerhalb. „Wir machen das alles nebenher. Wir arbeiten noch normal und das ist unser Hobby.“ Zusätzlich zur Bewirtschaftung des Hofes bieten die Leiners jedes Wochenende Lama-Wanderungen (zwischen 700 und 1.200 Besucher pro Jahr) an und sind ein beliebtes Ziel für Events wie Betriebsausflüge oder Feste. Vom hauseigenen „Hoffest“ steht sogar noch ein großes Zelt im riesigen Garten. Das bleibt da auch erstmal, denn es kommt nochmals zum Einsatz: Auf dem Hof wird nämlich eine Hochzeit gefeiert.

„In Zukunft wollen wir den Hof auf breitere Füße stellen“, erklärt Leiner. Die Söhne sind mittlerweile außer Haus und alleine sei der Hof, vor allem hobbymäßig, nicht zu bewirtschaften. Außerdem gebe es zu viel Wohnraum für zwei Personen. „Vor zwei Jahren haben wir eine Wohneinheit in drei aufgeteilt. Noch nutzen wir zwei davon, die oberste Wohneinheit ist bereits vermietet.“ Der Mieter soll auch auf dem Hof unterstützen. Wenn das gut klappt, vermieten die Leiners die zweite Einheit auch noch.