Fuchstaler Windräder: Warum so flache Fundamente?

Von: Johannes Jais

Teilen

Trotz 166 Meter Nabenhöhe sitzen die Fundamente für die drei neuen Windkraftanlagen im Gemeindewald Leeder nicht tief im Erdreich. © Enercon

Fuchstal – Anders als bei den vier Windkraftanlagen im Staatsforst, die vier Meter tief gründen, reicht das Funda­ment bei den drei neuen Windrädern im Gemeindewald Leeder nur einen halben Meter in den Boden hinein. Dennoch ist es insgesamt drei Meter mächtig. Der Beton, der heraussteht, wird schließlich mit Erde überdeckt.

Leicht verwundert stellte Gemeinderat Christoph Kneißl am Schluss der jüngsten Sitzung die Frage, ob das Fundament für die drei Windkraftanlagen so flach ausgebildet werde. Dies sei kein Vergleich zu den seit 2016 bestehenden Anlagen im Staatsforst, wo der Aushub mehrere Meter tief erfolgte, erinnert sich Kneißl. Er hat – im Gegensatz zur Ratsmehrheit – den Bau von Windkraftanlagen im Wald immer kritisch bewertet.



Bürgermeister Erwin Karg bestätigte, dass jetzt ein deutlich flacheres Fundament gegossen werde. Er sei in technischer Hinsicht kein Fachmann. Darum frage auch er sich, wie der Betrieb so hoch aufragender Windräder bei so flacher Bodenplatte funktionieren soll, „wenn da oben kräftiger Wind geht“.



Der KREISBOTE lässt einen Fachmann zu Wort kommen. „Keine Sorge, die fallen nicht um“, sagt Michael Keller von der Planungsabteilung im Inge­nieurbüro Sing. Immerhin sei das Fundament drei Meter hoch, wenngleich es nur einen halben Meter ins Erdreich reiche. Gut zwei Meter seien über dem Gelände. Zu bedenken sei freilich, dass jede der drei Platten einen Durchmesser von 28 Metern habe.



Die Anlagen im Gemeindewald Leeder werden mit einer Nabenhöhe von 166 Metern höher als die bestehenden vier auf Grund und Boden der Bayerischen Staatsforsten, die nahe der Landkreisgrenze zum Ostallgäu stehen. Bei den Anlagen, die seit gut sechs Jahren in Betrieb sind, beträgt die Nabenhöhe knapp 150 Meter. Hersteller ist derselbe. Es handelt sich dabei um den Generalunternehmer Enercon. Mit dem wurde die Lieferung der drei Anlagen vertraglich festgemacht. Dieser Vereinbarung hat die Ratsmehrheit bereits im vergangenen Jahr zugestimmt.



Im Fundament gründet der Turm, der aus Beton und im oberen Bereich aus Stahlelemen­ten besteht. Es ist in mehrere Segmente aufgegliedert, die von einer Firma aus Bayern produziert werden und mit Schwertransportern nach Fuchstal gebracht werden. Für die kurzfristige Lagerung hat die Gemeinde eine Wiese an der Bahnhofstraße angepachtet, die von der B17 nach Leeder führt.



Das Gewicht des 166 Meter hohen Turmes macht allemal mehrere hundert Tonnen aus. Hinzu kommen die drei Rotoren. Und die Gondel mit dem Generator. Alles zusammengerechnet, ergibt sich ein Gewicht von mehr als 1.000 Tonnen für eine Windkraftanlage, so Planer Michael Keller.