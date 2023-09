Pfarrhof Walleshausen öffnet seine Pforten

Von: Ulrike Osman

Das Wahrzeichen von Walleshausen: Weithin sichtbar thront das Ensemble aus Kirche und Pfarrhof auf einer Anhöhe über der Paar. © Osman

Immer mehr Pfarrhöfe stehen leer. Was tun mit den oft schönen alten Gebäuden? In lockerer Folge stellt der KREISBOTE Beispiele für gelungene Umnutzungen vor. Heute sind wir in Walleshausen zu Gast.

Walleshausen – Dem auf einer Anhöhe an der Paar gelegenen Pfarrhof steht die Umnutzung noch bevor. Vorläufig steht er nur leer, und das schon seit mehreren Jahren. Wie es drinnen aussieht, wissen die wenigsten. Doch am kommenden Sonntag (10. September), dem Tag des offenen Denkmals, können alle Interessierten das denkmalgeschützte barocke Gebäude im Rahmen von Führungen besichtigen.



Der dreigeschossige Walmdachbau mit Bodenerker und Querflügel diente im 18. Jahrhundert den Pröpsten des Augustiner Chorherrenstifts Polling als Sommerresidenz. Er entstand im Kern bereits im 17. Jahrhundert und wurde 1710 sowie 1770 ausgebaut und reich ausgestattet. Kreisheimatpflegerin Heide Weißhaar-Kiem bezeichnet das Gebäude im Kreisheimatbuch von 2010 als „mit Abstand qualitätvollsten Pfarrhof im Landkreis hinsichtlich Architektur und Ausstattung“.



Die hohen Räume zieren Stuckdecken, die weitgehend im Original erhalten sind, ebenso wie die barocken Türen und Schlösser. An den Wänden hängt ein Teil der Pröpste-Galerie – 18 Porträts geistlicher Herren aus einer 39 Bilder umfassenden Sammlung, die der Pfarrei einst zum Geschenk gemacht wurde. Die übrigen Porträts befinden sich als Leihgabe im Bibliothekssaal des Klosters Polling.



Im Speisesaal und ehemaligen Amtszimmer ist ein Deckengemälde auf Leinwand zu sehen, das wohl Anfang des 18. Jahrhunderts entstanden ist. Es zeigt neben einem Gebetsmotiv die Gründungslegende des Klosters. Diese besagt, dass Polling an einer Stelle errichtet wurde, die von einer Hirschkuh freigescharrt wurde und im Boden ein Kreuz offenbarte. Deshalb ziert bis heute eine Hirschkuh das Ortswappen von Walleshausen.



Für den Ort bedeutete sein Status als klösterliche Sommerresidenz eine Horizonterweiterung, denn die Pröpste waren gut vernetzt. Einer von ihnen, Franz Töpsl, gilt als Mitbegründer der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. „Die Pröpste ließen Walleshausen über den Tellerrand schauen“, sagt Ruth Veneris vom Verein „Freunde des Pfarrhofs Walleshausen“.



Der Verein hat ein Finanzierungs- und Nutzungskonzept für die Sanierung und das weitere Schicksal des Gebäudes erarbeitet. Ziel ist es, den Pfarrhof zu erhalten und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mittlerweile sei klar, dass die Diözese Augsburg den Pfarrhof nicht verkaufen, sondern lediglich im Erbbaurecht abgeben werde, sagt Veneris‘ Vorstandskollegin Monika Lang.



Teil des Konzepts ist die Vermietung von einem oder zwei Stockwerken, um Einnahmen für eine schrittweise Sanierung zu generieren. Der Zustand des Gebäudes erlaube durchaus eine Nutzung als Praxis oder Tagespflege. Auch Vorträge, Tagungen, private Feiern und Kammerkonzerte könnten in den repräsentativen Räumen stattfinden.



Der Verein hat noch nicht einmal ein Jahr nach seiner Gründung bereits 65 Mitglieder. Man hofft, dass durch den Tag des offenen Denkmals weitere hinzukommen. „Es wäre schön, wenn viele Walleshauser kämen und sich anschauen, was wir hier haben“, sagt Ruth Veneris.



Am Sonntag beginnen nach einer Einführungsveranstaltung (ab 13.30 Uhr in der Kirche Mariae Himmelfahrt) um 14 Uhr die Führungen durch Kirche und Pfarrhof. Weitere starten jeweils zur vollen und halben Stunde, die letzte um 16.30 Uhr. Zu sehen ist auch eine kleine Ausstellung von Objekten, die zur Ausstattung gehören, darunter ein hölzerner Palmesel von Franz Xaver Schmädl aus dem Jahr 1772 sowie alte Noten-, Lieder- und Kirchenrechtsbücher, das älteste aus dem Jahr 1630. Um 17 Uhr bildet eine musikalisch gestaltete Andacht den Abschluss der Veranstaltung.



Getränke und Kuchen werden den ganzen Nachmittag über auf der Terrasse beim Pfarrhof angeboten Bei schlechtem Wetter gibt´s die Verpflegung im Pfarrsaal.