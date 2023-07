Ruethenfest: „Bayerns Hauptstadt“ in Kinderhand

Von: Ulrike Osman

Teilen

Die Ruethenkinder sind der Ursprung des Landsberger Ruethenfestes: Die Weidenruten für den großen Umzug schneiden die Kinder selbst. © Setzer

Landsberg - Farbenprächtig, friedlich und wunderschön – das Ruethenfest 2023 tauchte die Stadt fünf Tage lang in unbeschwerte Feier-­Stimmung. Nach dem gelungenen Auftakt am Mittwoch begeisterte das Hauptwochenende mit der doppelten Auflage des Festumzugs und den traditionellen historischen Tänzen auf dem Hauptplatz Tausende Zuschauer.

Von voll besetzten Tribünen und dicht gedrängt an den Straßenrändern erwarteten die Landsberger und viele Besucher am Samstag und Sonntag das 14-Uhr-Läuten der Stadtpfarrkirche. An beiden Tagen konnte Ruethenfest-Chef Tobias Wohlfahrt vom Podium aus verkünden, dass der Festzug sich in der Spöttinger Straße pünktlich in Bewegung gesetzt hatte.



Und schon bogen die Fanfa­ranbläser hoch zu Ross als erste um das Klostereck. Für alle vier war es die Premiere, doch alle vier meisterten die Herausforderung, mit dem Blasinstrument im Sattel zu bleiben. „Wenn man da nicht aufpasst und das Pferd einen schlechten Tag hat, freut sich der Zahnarzt“, kommentierte Tobias Wohlfahrt, der den Zug moderierte und die dargestellten Episoden aus Landsbergs Historie mit kurzen Erklärungen begleitete.



Kinder stellen die bewegte Geschichte ihrer Stadt dar – das ist es, was das Ruethenfest so besonders und einmalig macht. Der Stadtgründer Heinrich der Löwe, Kaiser Ludwig der Bayer, dem Landsberg im Kampf um den Thron treu zur Seite stand, der Stifter des Heilig-Geist-Spitals, der herausragende Baumeister Dominikus Zimmermann und natürlich der große Freund und Förderer der Stadt, Herzog Ernst, flankiert von der Weißen und der Gelben Dame, dazwischen die kriegerischen Schweden, Panduren und Landsknechte – der Festzug ist alle vier Jahre wieder ein opulentes Spektakel, an dem man sich nicht satt sieht und dem auch mancher Mitwirkende in wechselnden Funktionen über Jahrzehnte treu bleibt. Tobias Wohlfahrt selbst erlebte sein erstes Ruethenfest 1987 in der Rolle des Herolds der Falkenjagd und hat die Veranstaltung nun bereits zum fünften Mal federführend geleitet.



Die schwedischen Soldaten stürmen den Festplatz: Die Gruppe erinnert an die Belagerungen der Stadt Landsberg durch die Schweden im 30-jährigen Krieg. © Setzer

Selbst Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich begeistert, als er zur Eröffnung am Mittwoch in Landsberg vorbeischaute – und die Stadt kurzerhand für einen Tag zur bayerischen Hauptstadt erklärte. „Ein Titel, den wir uns in vier Jahren wieder holen werden“, so Wohlfahrt augenzwinkernd, als er sich am Sonntagabend schon wieder von den Zuschauern verabschieden musste. Ein festlicher Dankgottesdienst und ein großes Abschlusskonzert der Stadtjugendkapelle bildeten den Ausklang der fünf Tage, an denen auch das beliebte Lagerleben, buntes Altstadttreiben und ein originell gestalteter Ruethenfestmarkt nicht fehlen durften.



Einen Strauß für den Schirmherrn: Ministerpräsident Markus Söder (rechts) verfolgte die Ruethenfest-Eröffnung nach seiner Ansprache von der Tribüne aus. © Setzer

Dass die Veranstaltung auf fünf Tage gekürzt worden war, hatte im Vorfeld teilweise für Kritik gesorgt. Doch die Konzerte, die beim Ruethenfest 2019 ins Programm aufgenommen worden waren, hatten sich nicht gerechnet. „Letztlich haben wir sie mit dem Kinderfest quersubventioniert“, so Wohlfahrt – und das sei nicht Sinn der Sache. So habe man sich entschlossen, das Fest wieder auf das Wesentliche zu beschränken. „Das Kinderfest ist ja das, worum es eigentlich geht.“



Dass es zu keinerlei Zwischenfällen oder Polizeieinsätzen kam, lediglich ein glimpflich verlaufener Sturz eines Pferdebesitzers von seinem Tier zu verzeichnen war und das gelöste Rad des Pandurenwagens über Nacht repariert werden konnte – all das gehört zur positiven Bilanz des Ruethenfests 2023.



Der Blick in die Zukunft ist für Tobias Wohlfahrt und die 1.640 Mitglieder des Ruethenfestvereins dennoch nicht frei von Sorge. Die Bürokratie nehme zu, die Zahl Ehrenamtlicher ab. Bauhof und JVA würden in vier Jahren für die Unterbringung der teilnehmenden Pferde nicht mehr zur Verfügung stehen, und auch die Zukunft der Halle für die Festwagen sei ungewiss. Dass sich Lösungen finden müssen und finden werden – daran kann nach dem Ruethenfest 2023 aber eigentlich kein Zweifel bestehen.