Für barrierefreie Umwelt im Landkreis Landsberg

Von: Sabine Fleischer

Teilen

Barrierefreiheit ist eine wichtige Voraussetzung zu einem selbstbestimmten Leben. Gerade Einkaufen und Freizeit scheitere oft an den fehlenden baulichen Voraussetzungen in Geschäften, Gaststätten und öffentlichen Nahverkehr. © Fleischer

Landkreis – Im Landkreis Landsberg am Lech leben leider immer noch nicht alle unbehindert zusammen. Letzte Woche am „Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen“ haben der Beirat für Menschen mit Behinderung Landkreis Landsberg und Inklusionsbeirat mit einem Infostand das Thema barrierefreies Leben wieder in den Fokus gerückt.

Am Hellmairbrunnen in Landsberg konnten Interessierte einen Blick in das Leben von Menschen mit Behinderung und ihren Alltagsproblemen werfen. In einer kurzen Ansprache wies der Sprecher der Mitgliederversammlung Ulrich Hauser auf das Thema bezahlbarer „barrierefreier“ Wohnraum hin, der oft plötzlich nötig, aber kaum zu finden sei. Landsberg, Kaufering und Eresing gingen hier in ihrer Wohnpolitik vorbildhaft voran, dennoch bliebe natürlich viel zu tun. Auch vom Gesetzgeber müsse noch intensiver das Recht auf eine selbstbestimmte Teilnahme aller weiter vorangetrieben werden. 20 Jahre Ausgleichsabgabe sei schön, aber reiche nicht, um Inklusionsbetriebe zu unterstützen.

Auch Covid war ein Thema. Durch die reduzierte Nähe seien Helfer und Menschen mit Einschränkung weniger zusammengetroffen. Joachim Buß von der Gruppe Rolli-Pop sucht zum Beispiel Begleit-Hilfe für kurze Ausflüge. „Meistens braucht es nur einen helfende Hand und gar keine Komplett-Betreuung, wenn wir unterwegs sind“. Da wäre es toll, wenn es mehr Leute gäbe, die man anrufen könne. In der gleichen Situation befindet sich auch Claudia Hippe. Die rührige blinde Dame bräuchte bei ihren vielen ehrenamtlichen Aktivitäten mehr Unterstützung. „Schon allein um meinen Mann zu entlasten“, meint sie augenzwinkernd. Um über Erblindung aufzuklären, gehe sie oft in Grundschulen. Bei Kindern sei die Akzeptanz für eine Behinderung groß. Da würde ohne Scheu gefragt: „Schaust du beim Zähneputzen in den Spiegel?“



Am Infostand wurde zudem viel über die (fehlende) digitale Barrierefreiheit diskutiert. Online-Texte seien immer öfter durch Audio oder Tast-Leisten zugänglich, aber gerade Bilder oder pdf-Dateien würden nicht beschrieben. Auch müsse eine leichte Sprache in Medien, Arbeitswelt und Behörden eingeführt werden. Viele wichtige Informationen in oft verschachtelten Sätzen seien für Menschen mit geistiger Einschränkung oder nicht deutsch Sprechenden nur schwierig zu verstehen.



Menschen mit und ohne Behinderung im Ehrenamt zusammenführen will das neue Projekt „Talententdecker“ der Koordinationsstellen Engagierter Bürger und Inklusion. Jeder hat Talente, die entdeckt werden möchten. Jeder kann ehrenamtlich tätig sein. Netzwerke und Selbstbewusstsein seien der Schlüssel, um Barrieren abzubauen, Sichtweisen zu verändern und eine Win-Win-Strategie für alle zu finden (Kontakt unter Talententdecker@LRA-LL.Bayern.de).



Hans-Peter Bichler, Geschäftsführer des Beirats gab am Ende noch einen guten Rat: „Reden Sie mit Behinderten und Sie erkennen die fehlende Barrierefreiheit im Alltag. Ändern wird sich nur etwas, wenn alle darüber sprechen.“