Fix! Ex-Löwe Mölders stürmt für Landsberg

Von: Thomas Ernstberger

Kult-Stürmer Sascha Mölders, hier beim Fußball-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach, spielt in der neuen Saison für den TSV Landsberg. © Imago Sportfotodienst GmbH

Landsberg – Manchmal werden Träume, beziehungsweise Wünsche wahr. „Sascha Mölders schießt Landsberg in die Regionalliga“, lautete am 29. Dezember 2021 eine der Sport-„Wunsch-Schlagzeilen“ zum Neuen Jahr im KREISBOTEN. Dazu der Text: „Ex-Löwen-Kapitän Sascha Mölders wechselt zum TSV Landsberg und wird der lange gesuchte „Knipser“ im Sturm. Dank seiner Tore gelingt den Lechstädtern der Aufstieg in die Regionalliga.“ Der ganze Artikel war versehen mit einer Foto-Montage: Mölders schon mal im Landsberger Dress .

Fast auf den Tag genau vier Monate später ist die Verpflichtung der hochkarätigsten Verstärkung in der Geschichte des TSV Landsberg fix. Mölders, der ehemalige Bundesliga-Stürmer, der von 2011 bis 2016 für den FC Augsburg (92 Spiele, 18 Tore) und anschließend bis Ende 2021 für 1860 München (194 Spiele, 94 Tore) auflief, hat – nicht zuletzt dank der Unterstützung des Vereins durch Hauptsponsor 3C Carbon-Group – zur neuen Saison einen Vertrag beim aktuellen Fußball-Bayernligisten unterschrieben. Mölders, die selbsternannte „Wampe von Giesing“ (so lautet das Motto der T-Shirts in seinem Online-Shop), ist aktuell mit seinen 37 Jahren noch bei Regionalligist SG Sonnenhof-Großaspach als spielender Co-Trainer aktiv. Eine ähnliche Funktion ist für den ehemaligen Publikumsliebling der Münchner Löwen, der in Mering bei Augsburg wohnt, auch bei den Kreisstädtern vorgesehen.

Noch ist‘s eine Fotomontage, aber schon bald Realität: Sascha Mölders im Trikot des TSV Landsberg.jpg © Ernstberger (Fotomontage)

Klar: Mit Ex-Profi Mölders, 2020/21 mit 22 Treffern noch Torschützenkönig der 3. Liga, im Sturm kann es für Landsberg in der neuen Saison nur ein Ziel geben: Den Aufstieg in die Regionalliga. Der gebürtige Essener (seit April 2008 verheiratet mit Ivonne, vier Kinder) soll die Tore dazu liefern und jungen Spielern mit seiner Erfahrung und seiner Routine helfen. Zudem hofft man beim TSV Landsberg neben dem sportlichen auch auf einen „Mölders-Effekt“ neben dem Platz - sprich: Auf mehr Zuschauer, die den ehemaligen Bundesliga-Star im Landsberger Dress spielen (und treffen) sehen wollen. Und natürlich auch auf eine Steigerung der medialen Präsenz und Aufmerksamkeit.