Neu in Kaufering

Denklingen ist zum Siegen verdammt

Von: Thomas Ernstberger, Toni Schwaiger

Der Ball wollte nicht ins Haidhauser Tor. Auch Dominik Karg (weißes Trikot) vergab zwei Riesenchancen für den VfL Denklingen. © Ernstberger

Denklingen/Kaufering – Meister und Landesliga-Aufsteiger Kaufering verliert sein vorerst vorletztes Bezirksligaspiel, das hat aber keinen Einfluss auf die Tabelle. Denklingen ist nach der Heimniederlage im Spitzenspiel gegen die SpVgg Haidhausen allerdings auf Platz 3 zurückgefallen. Das heißt: Nur mit einem Dreier am letzten Spieltag bei Tabellenführer Oberweikertshofen kann der VfL noch aufsteigen. Der Aufsteiger ist am Samstag zum Siegen verdammt!

Markus Ansorge, der Trainer des VfL Denklingen, der nach seiner Corona-Pause wieder an der Seitenlinie stand, war vor dem Spiel noch „voller Zuversicht“ – hatte er doch alle sieben Spieler, die beim 0:0 in der Vorwoche gegen Berg wegen Corona fehlten, wieder an Bord. Nur Lukas Greif musste nach dem Aufwärmen passen. Doch die Tormaschine des VfL lief vor der Super-Kulisse von knapp 500 Zuschauern nicht so richtig an, auch Top-Torjäger Simon Ried traf nicht. „Wir haben fünf Hochkaräter liegengelassen“, ärgerte sich der Coach.



Ob Dominik Karg, Ried (beide zweimal) oder Armin Sporer –der Ball wollte nicht ins Tor der Gäste. Die machten es besser und „aus zwei Chancen“ das Tor des Tages. Toni Rauch traf nach 29 Minuten mitten ins Denklinger Herz. Erstmals holte Ansorge hinterher seine „total niedergeschlagenen“ Jungs zum „Kreis“ zusammen, machte ihnen klar, dass sie eine „überragernde Saison“, so Ansorge, noch krönen können. Beim abendlichen, gemeinsamen Hendl-Essen wurtde noch lange über die aktuelle Ausgangslage nach dieser Niederlage diskutiert.



Die völlig verrückte Situation vor in der Oberbayern-Gruppe vor dem letzten Spieltag: Denklingen kann noch direkt aufsteigen, kann sich die Relegation sichern – oder auf dem undankbaren 3. Platz bleiben. Klar ist: Nur ein Sieg hilft dem VfL weiter. Bei Niederlage oder Unentschieden ist die Saison auf dem „Bronze-Platz“ beendet. Bei einem Sieg in Oberweikertshofen (am Samstag 2:2 beim MTV Berg) liegen Denklingen und der SCO mit je 56 Punkten gleichauf. Das Torverhältnis zählt nicht, entscheidend wäre dann der direkte Vergleich – und da hätte der VfL nach dem 1:1 im Hinspiel die Nase vorn, wäre auf alle Fälle zumindest Zweiter und hätte die Aufstiegs-Relegation sicher.



Alles weitere hängt von der SpVgg Haidhausen ab, die ebenfalls am Samstag um 15 Uhr den immer noch abstiegsgefährdeten TSV Großhadern (gewann 6:4 gegen Wolfratshausen) empfängt. Bei einem Sieg hat die SpVgg 58 Punkte und ist – immer einen Denklinger Sieg vorausgesetzt – Meister vor dem VfL. Spielt Haidhausen unentschieden, haben alle drei Teams 56 Punkte. Dank des direkten Vergleichs hieße die Reihung dann Haidhausen vor Denklingen und Oberweikertshofen. Verliert Haidhausen, ist Denklingen Meister vor Oberweikertshofen. Es wäre der direkte Aufstieg. Alles etwas kompliziert. Aber Ansorge bleibt optimistisch: „Oberweikertshofen hat aus den letzten beiden Spielen nur einen Punkt geholt. Wir haben nichts zu verlieren – genau so fahren wir hin.“



Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering musste sich dem Tabellen-Dritten TSV Ottobeu­ren nach drei Siegen in Folge 1:2 geschlagen geben. Eine Niederlage ohne große Auswirkungen auf die Tabelle. Zu viel gefeiert? Trainer Ben Enthart: „Kann schon sein. Das war nach dem Aufstieg auf alle Fälle meine schönste Niederlage.“



Youngster Max Muha (18) brachte den VfL nach zehn Minuten mit einem 25-Meter-Knaller 1:0 in Führung – bereits sein viertes Tor im sechsten Spiel. Enthart lobt: „Er gibt immer alles, hat für sein Alter eine brutale Ruhe am Ball und lässt sich auch von Drucksituationen nicht bereindrucken.“ Kilian Pittrich glich mit einem Eigentor aus (16.), Niklas Albecht besiegelte in der 23. Minute die Kauferinger Niederlage.



Neu in Kaufering



Beim Aufsteiger wird fleißig am Kader für die Landesliga gebastelt. Nach Julian Sachs (22) vom 1. FC Garmisch-Parten­kirchen stehen drei weitere Neuzu­gänge fest: Kaufering holt das 31-Tore-Duo vom A-Klassen-­Zweiten MTV Dießen. Die Brüder Vincent (16 Saisontore) und Luis Vetter (15) stürmen nach Informationern des KREISBOTEN in der neuen Saison für den VfL. Der 27 Jahre alte Vincent spielte schon für Raisting in der Landesliga, Bruder Luis (21) im Nachwuchsbereich des FC Memmingen. Ihr Ziel war schon immer: Gemeinsam höherklassig spielen. Wie künftig in Kaufering. Gleiches gilt für Michael Hasche, der vom FC Penzing zurückkehrt und an der Seite seines jüngeren Bruder Thomas spielen wird.



Entharts Ziel für kommenden Samstag: „Wir wollen uns nichts nachsagen lassen und uns mit einem Sieg aus der Liga verabschieden.“