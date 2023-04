Wie steht´s denn um die Radlwege?

Von: Nathalie Schelle

Zwei Radwege sollen bald gebaut werden. Das heißt separate Wege und mehr Sicherheit für die Radler. © Schelle

Die Unfallstatistik für das Jahr 2022 gibt Grund zur Sorge. Bei insgesamt 175.700 Unfällen starben im Freistaat 84 Radfahrer. Auch wenn das im Verhältnis wenig erscheint: Die Zahl der Radunfälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht – auch im Landkreis Landsberg. Der Ruf nach mehr Radwegen wird immer lauter.

Landkreis – Neue Radwege müssen her. Das zeigt sich nicht nur in der Unfallstatistik, auch die Stimmen jener, die mit dem Rad zur Arbeit, zum Einkaufen oder in die Schule fahren oder das tun würden, gäbe es einen Radweg, werden lauter. Dann muss man eben bauen, könnte man denken. Aber so einfach ist es nicht, erklärt Rainer Mahl, Sachgebietsleiter für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung am Landratsamt und somit auch für die Planung des Rad- und Wanderwege-Ausbaus zuständig.



„Die Grundstückseigentümer wollen ihre Flächen nicht immer an die Gemeinden verkaufen“, weiß Mahl. Das könne mehrere Gründe haben. Manchen sei der Preis, den die Gemeinde ihnen für das betreffende Grundstück zahlen könne oder wolle, zu niedrig –weshalb sie nicht verkaufen würden. Der Grunderwerb sei das Hauptproblem. Und direkt danach komme der Naturschutz. Paradebeispiel für dieses Problem: der seit rund 30 Jahren heiß diskutierte Radweg entlang der Birkenallee zwischen Dießen und Fischen. „Das Problem wären hier nicht mal die Radfahrer“, erklärt Mahl, „eher die Fußgänger mit ihren Hunden. Die könnten die brütenden Vögel am Ufer stören“. Und das führe wohl dazu, dass dieser Radweg vielleicht nie gebaut werde. Naturschutz verhindert manchmal Radwege. Und das steht dem anderen, im Sachgebiet von Mahl verankerten Ziel entgegen: dem Klimaschutz. Wenn man Radwege bauen wolle, um die Menschen vom Auto wegzubekommen und so etwas für den Klimaschutz zu tun, müsse man eben auch den ein oder anderen Radweg asphaltieren, um die Befahrbarkeit für jede Jahreszeit sicherzustellen. Das ist aber nicht immer mit dem Naturschutz vereinbar. „Das ist die Krux“, weiß Mahl.



19 neue Radwege

Nichtsdestotrotz stehen wieder einige Baumaßnahmen auf der Agenda. Insgesamt 19 Radwege sollen „bald“ im Landkreis gebaut werden. Wobei ‚bald‘ in diesem Fall auch ‚in einigen Jahren‘ bedeuten kann. „Dass zwei bis drei Jahre bei solchen Planungen vergehen, ist gar nichts“, so Mahl. Einige Projekte stünden schon seit 2015 auf der To-do-Liste und es habe sich noch immer nichts getan. ‚Bald‘ könne aber auch genauso gut ‚nie‘ heißen, betont Mahl. Oft seien Projekte schon in trockenen Tüchern – Grundstückskäufe wurden getätigt, Fördermittelzusagen lagen vor, doch dann gab es Bedenken und der Traum vom Radlweg war dahin.



In zwei dieser 19 Fälle heißt ‚bald‘ aber ‚in wenigen Wochen‘. So wird momentan der Radweg zwischen Eresing und Ramsach gebaut. Eine 2,4 Kilometer lange Strecke, die ein Teil des Ammersee-Radweges ist. „Der Radweg bedeutet einen Lückenschluss zwischen Landsberg und Eching“, so Mahl, und somit auch eine Verbindung von West nach Ost. „Das ist eine direkte Verbindung zwischen Landsberg und Ammersee. Der Weg wird sicher gut genutzt werden“, freut sich der Sachgebietsleiter. Der Weg soll bis Ende April fertig sein und kostet knapp 260.000 Euro.



Der zweite Radweg werde zwischen Asch und Seestall gebaut. Die Ausschreibung dafür laufe. Der Bau des 1,3 Kilometer langen Weges soll in den nächsten Wochen beginnen und in diesem Jahr fertiggestellt werden. Asphalt kommt hier allerdings nicht hin, Schotter gibt´s stattdessen. Bald können sich die Radlfahrer also über zumindest zwei der 19 geplanten Radwege freuen.



Auch Martin Baumeister und Bernd Meckel vom ADFC Landsberg wissen von den Schwierigkeiten, die so ein Radwegbau mit sich bringt. Oft liege es auch an den Gemeinden, dass es damit nicht klappt: „Die Kommunen müssen 50 bis 60 Prozent der Baukosten selbst tragen. Wenn also eine Gemeinde finanziell nicht gut aufgestellt ist, kommt ein Radweg eventuell nicht zustande“, so Baumeister. Dabei würden sie so herbeigesehnt. „Der Radverkehr nimmt stark zu, seit Jahren. Derzeit ist Radfahren im Trend.“ Aber die Infrastruktur habe nicht mitgehalten, im Gegensatz zum Autoverkehr. „Da wurden die Straßen ausgebaut, sodass der Verkehr auch bewältigt werden konnte. Aber im Radverkehr ist das nur begrenzt so“, erklärt Meckel. Wäre die Infrastruktur da, würden auch mehr Leute auf ihr Rad steigen anstatt ins Auto.



Radfahren wird immer beliebter. Aber mehr Radfahrer verursachen auch mehr Unfälle – statistisch. Aber: Während in Bayern 68 Prozent der Unfälle von Radfahrer selbst verursacht wurden, sieht es in Landsberg anders aus: Baumeister. „66 Prozent der Unfälle mit Radlern werden von Autofahrern verursacht. Und ein Drittel sind Alleinunfälle wegen schlechter Straßen, aber auch Ungeschicklichkeiten“, ergänzt Meckel, „aber da kann man ja was unternehmen.“



Gemeint sind etwa Fahrsicherheitstrainings, wie sie der ADFC Landsberg anbietet. Das Training könne für mehr Sicherheit auf dem Rad sorgen und so zumindest einen Teil der Alleinunfälle vermeiden.