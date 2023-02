Für Frauenhaus Landsberg: Carmen Wegge appelliert an Landrat

Von: Susanne Greiner

Im Austausch waren (v.l.) Heidi Reiser (Caritas), Heike Roletschek (Diakonie), Markus Dietl (Caritas), Margit Däubler (Initiativkreis Frauenhaus LL), Antje Krüger (Frauen helfen Frauen FFB), Nina Hofbauer (Frauenhaus FFB), Carmen Wegge MdB, Beatrice Schuck (IWL), Monika Owen, Franziska Menter (beide Jobcenter), Maria Brem (VDK), Anne Fonteyn (IWL), Edgar Gingelmaier (Weißer Ring) und Stephanie Burghart (VDK). © FKN

Landkreis – Dass der Landkreis Landsberg ein Frauenhaus braucht, betont Margit Däubler als Vorsitzende des Initiativkreises Frauenhaus Landsberg schon lange. Vor Kurzem hat sie jetzt auch Unterstützung von der Bundestagsabgeordneten der SPD Carmen Wegge bekommen. Gemeinsam waren sie zu Besuch im Frauenhaus Fürstenfeldbruck.

Vor Ort gab es Infos zum langen Atem, den auch die Initiatoren im Nachbarlandkreis brauchten, bis die Einrichtung endgültig öffnen konnte. Vorgestellt wurde auch das neue Konzept, mit dem das Fürstenfedbrucker Frauenhaus arbeitet: Das Gebäude weist eine Appartementstruktur auf, ist barrierefrei und bietet neun Frauen und ihren Kindern geschützte Unterkunft, Beratung und Begleitung. Finanziert und gebaut wurde der Komplex samt Germeringer Hospiz von der Germeringer Sozialstiftung und der Max-und-Gabriele-Strobl-Stiftung. Der Landkreis habe nur den Gebäudeteil des Frauenhauses angemietet, der Verein sei hingegen Träger und Betreiber des Frauenhauses.



Laufend Anfragen

„Wir haben wieder einmal gesehen, dass Hilfe für Frauen nicht nur auf ehrenamtlichen Schultern gestemmt werden kann“, resümierte Däubler nach dem Besuch. Die Mitglieder des Initiativkreises erhielten „laufend Anfragen von Frauen, die sich hilfesuchend an uns wenden“. Denn Gewalt gegen Frauen sei auch hier ein großes Problem: 2020 seien im Landkreis 152 Fälle häuslicher Gewalt gemeldet worden, dazu 15 Vergewaltigungen, 143 ‚einfache‘ Körperverletzungen, 23 gefährliche und schwere Körperverletzungen sowie acht Stalkingfälle, zählt die Vorsitzende auf. Das seien dabei nur die Fälle, die die Polizei statistisch erfasst habe.



Bisher unterstützt der Landkreis vier Plätze im Frauenhaus Augsburg, in denen Frauen in Notlagen unterkommen können. Häufig sei dort aber kein Platz für Frauen aus dem Landkreis. Außerdem müssten die Frauen für den Aufenthalt in Augsburg gegebenenfalls mit ihren Kinder den Landkreis verlassen – somit auch das gewohnte soziale Umfeld. Inzwischen habe der Initiativkreis mehr als 60 Unterstützer im Landkreis, beispielsweise die AWO, das Amtsgericht Landsberg, die Caritas, die IWL, das Jobcenter oder auch den Rotary Club.



Dass ein Frauenhaus in Landsberg oder zumindest im Landkreis nötig ist, betont auch Wegge –und sendet einen Appell: „Der Besuch hat mir wieder verdeutlicht, wie dringend im Landkreis Landsberg Strukturen für Frauen in Notlagen gebraucht werden. Ich wünsche mir, dass Herr Landrat Eichinger den Bedarf im Landkreis Landsberg nicht kleinredet, sondern endlich im Sinne der Frauen handelt.“