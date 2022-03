Für Hilfsorganisationen wie LandsAid sind zielgerichtete Spenden wichtig

In der kleinen polnischen Grenzstadt Radymno sind schon mehr als 1.000 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Kleidung wird hier nicht mehr benötigt. An anderen Orten, etwa an der ukrainisch-slowakischen Grenze, ist es wiederum anders. © LandsAid/3 Musketiere/Frankenkonvoi

Landkreis – Die Betroffenheit über den Krieg in der Ukraine ist überall groß, die Hilfsbereitschaft für die geflüchteten Menschen überwältigend. Dennoch ist es wichtig, dass die Hilfe zielgerichtet und stets bedarfsgerecht erfolgt. Da der Bedarf sich derzeit jedoch stetig ändert, sind es Geldspenden, die den Hilfsorganisationen vor Ort – etwa der Kauferinger Organisation LandsAid – ihre Arbeit erleichtern.

„Seit bekannt wurde, dass wir einen Hilfseinsatz an der ukrainisch-polnischen Grenze durchführen (der KREISBOTE berichtete), steht unser Telefon nicht mehr still, berichtet LandsAid-Geschäftsführer Sven Weber. „Viele Menschen rufen uns an, die gerne Dinge spenden möchten wie Kleidung, Decken oder Schlafsäcke.“ Das sei zum einen „wahnsinnig schön“, meint Weber, und noch vor drei Tagen habe es genau daran gefehlt. Aber mittlerweile hätte sich der Bedarf geändert. „Zumindest der polnische Ort Radymno, an dem wir helfen, ist zugeschüttet mit Kleidung“, meint Weber (s. Foto oben).

„Die Lage ist sehr dynamisch“, sagt auch die Ärztin und LandsAid-Einsatzkraft Gunver Werringloer. „Wir versuchen hier vor Ort konkrete Bedarfe der Flüchtenden zu ermitteln, um die Situation durch zielgerichtete Maßnahmen zu verbessern.“ Momentan sei das LandsAid-Team dabei, eine Übergangsunterkunft für die Flüchtenden so herzurichten und auszustatten, dass eine menschenwürdige Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten möglich ist. „Meine primäre Aufgabe als Ärztin ist es, den medizinischen Bedarf zu klären und an die LandsAid-Geschäftsstelle weiterzugeben“, berichtet Werringloer. Gemeinsam werde ermittelt, welche weiteren Hilfsmaßnahmen sinnvoll und zielführend seien. Momentan würde man vor Ort klassische Atemwegs- und Magendarminfekte, aber auch wundgelaufene Füße oder Erfrierungen – durch die lange Wartezeit an der Grenze – vorfinden.



Um die Versorgung der Geflüchteten bestmöglich zu unterstützen, sei eine Geldspende eine gute Option, erklärt Weber. So könne eine Organisation flexibel auf bestehende und neu entstehende Bedürfnisse reagieren. Die Geldspenden würden – bis auf eine Verwaltungsquote, je nach Projekt und Aufwand zwischen fünf und 15 Prozent – direkt in die Hilfe einfließen. Das werde vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) überprüft. Sachspenden oder auch private Transporte sollten stets ausschließlich in Absprache mit einer NGO getätigt werden, betont Weber.



LandsAid plant weitere Hilfslieferungen – nicht nur ins Grenzgebiet, sondern auch direkt in die Ukraine. Heute früh startete ein weiterer Transport und in der kommenden Woche soll sich ein 40-Tonnen-Lkw auf den Weg machen. Gemeinsam mit der Gemeinde Kaufering wird derzeit ein Sammellager eingerichtet, in dem nur die wirklich relevanten Hilfsgüter zusammengestellt werden. Spendenannahme: Montag und Donnerstag 18 Uhr im Jugendhaus Oval, Infos dazu auf: www.landsaid.org.