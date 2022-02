Parken in Dießen bald kostenpflichtig?

Von: Dieter Roettig

Während der Sommersaison spült der Parkautomat am Strandbad St. Alban kräftig Geld in die Kasse der Marktgemeinde Dießen. © Roettig

Dießen – Es ist gerade mal ein gutes Jahr her, als die Marktgemeinde in Ergänzung zum neuen Parkleitsystem mit dem Flyer „Parken leicht gemacht – Dießen unbeschwert genießen“ für ihre 614 kostenfreien Parkplätze geworben hat. „Wir möchten, dass unsere Gäste ohne Knöllchen nach Hause fahren und Dießen in bester Erinnerung behalten.“ So begründete Bürgermeisterin Sandra Perzul ihre Initiative, den Ort ohne Parkkosten besuchen zu können. Jetzt steht die mögliche Kehrtwende mit der Einführung einer Parkraumbewirtschaftung auf der To-Do-Liste des Gemeinderats.

In Zeiten extremer Teuerungen im Baugewerbe und vieler anstehender Maßnahmen denkt man laut über die Einführung einer Parkraumbewirtschaftung im gesamten Gemeindegebiet nach. Aktuell durch die Steige­rung der Ausbaukosten für die 86 Stellplätze des Parkplatzes Rotter Straße von 600.000 Euro auf bislang 760.000 Euro. So plädierte Gemeinderat und Ex-Bürgermeister Herbert Kirsch (Dießener Bürger) hier auf eine Parkraumbewirtschaftung, um die Kosten langfristig wieder einzuspielen. Dem schlossen sich Dr. Holger Kramer (Grüne) und Thomas Höring (Freie Wähler) an. Wobei man die Parkgebühren ihrer Meinung nach gleich im gesamten Gemeinde­gebiet großflächig einführen sollte.



Dass sich das Aufstellen von Parkautomaten lohnt, zeigen die Beispiele an den Badestellen in St. Alban und Riederau. In der letzten Saison wurden hier mit den gebührenpflichtigen Parkplätzen 74.209 Euro eingenommen. Eine imposante Summe, zumal die Parkplätze in der Regel nur bei Badewetter genutzt werden.



Laut Auskunft der Verwaltung sei derzeit eine Parkraumbewirtschaftung grundsätzlich möglich beim Areal „See Süd“ am MTV-Sportgelände in der Jahnstraße und Jägerallee (200 Stellplätze), im Klosterhof beim Marienmünster (24), in der Schützenstraße (25), am Rathaus (9) und beim Kino/CineBar in der Fischerei (8).



93 Stellplätze kommen noch dazu, wenn der 4.000 Quadrat­meter große und gekieste Behelfsparkplatz nördlich der Markthalle neben dem kostenlosen Park & Ride-Bahnhofsparkplatz ausgebaut wird. Trotz Beschluss des Gemeinderats wurde mit den Bauarbeiten noch nicht begonnen. Denn zu den ursprünglich vorgesehenen 1,14 Millionen Euro kommen für die Beprobung und fachgerechte Entsorgung von Altlasten nochmals geschätzte 850.000 Euro dazu. Schuld ist die jahrzehntelange sorglose Nutzung als Bahngelände, Schrottplatz und sogar teilweise als Heizöl-Depot. Das so kontaminierte Erdreich muss aus Umweltschutzgründen und wegen des hohen Grundwasserspiegels in Seenähe bis zu einer Tiefe von 1,20 Metern entnommen, fachgerecht beprobt und entsorgt werden.



Die Einnahmen der insgesamt 445 neuen gebührenpflichtigen Stellplätze würden dem Haushalt der Marktgemeinde sicherlich gut tun. Freilich müssen sich Dießener und Besucher an den Gang zum Parkautomaten gewöhnen. Andererseits wird in fast allen Kommunen mit Fremdenverkehr abkassiert. Auch auf der gegenüberliegenden Seeseite in Herrsching.