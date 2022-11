Funkiger Feelgood-Soul: Delvon Lamarr Organ Trio in Landsberg

Von: Susanne Greiner

Feelgood-Musik im Stadttheater: das Delvon Lamarr Organ Trio, auch DLO3 genannt, mit Gitarrist Jimmy James, Drummer Julian MacDonough und Delvon Lamarr an der Hammond B3. © Greiner

Landsberg – Das Delvon Lamarr Organ Trio ist auch in Landsberg bekannt. Zumindest legen das die Jubelrufe nahe, die zu hören sind, sobald die drei Musiker die Bühne im fast ausverkauften Stadttheater am Sonntagabend betreten. Zu hören: Feelgood-Musik mit Hendrix-Hauch, unglaublich lässige Improvisationen auf der Hammond, ein Drummer, dem Lamarr nicht umsonst den Beinamen „Thunderfoot“ gibt und – tatsächlich – George Michaels „Careless Wisper“.

Die Bandbreite der Musik des Trios lässt staunen. Funkiger Soul-Jazz mit Pop und Rock – und alles aus einem Guss. Da stehen Jimmy James‘ Gitarrensoli samt Wah-Wah und mit Zunge und Zähnen gezupften Saiten neben einer soulfunkigen Interpretation von Curtis Mayfields „Move on up“, das sich wiederum aus einer „Girls just wanna have Fun“-Imitation – Cindy Laupers Stimme und die von Delvon Lamarrs Hammond sind sich ungemein ähnlich – entwickelt. Ganz eindeutig: Die drei Musiker haben Spaß. Und den transportieren sie auch aufs Publikum, dass schnell mit Fuß und mehr mitwippt.



Das Steckenpferd des Trios: der Rhythmus – und das Spiel mit ihm. Atemberaubend, wenn bei „Belts“, das wohl auf dem nächsten Album zu hören sein wird, James und Lamarr zusammen langsamer werden, Julian MacDonough aber unbeirrt den Rhythmus weitertreibt – „Thunderfoot“ nennt ihn Lamarr offenbar nicht nur deshalb, weil er gerne mal ein Loch in die Bass-Drum schlägt. MacDonough saß auch an den Drums, als Autodidakt und Multiinstrumentalist Lamarr das erste Mal an der Orgel spielte, das Instrument, das er „bis da nur aus der Kirche kannte“, erzählt er beim Konzert. Später waren sie zusammen in der Band „Megatron“. Und wer die beiden auf der Bühne sieht, spürt deren Harmonie. MacDonoughs Augen sind stets bei Lamarr. Ein Blick von dem – und der Drummer weiß, wohin die Reise geht. Begleitet James, scheint er in der DNA der beiden anderen aufzugehen. Ausleben kann sich der Gitarrist bei ‚eigenen‘ Stücken, was er mit Lässigkeit, begeisterndem Feingefühl und ungemein viel Spaß tut.



Zu hören sind neben eigenen Kompositionen oder Improvisationen auf einen Rhythmus – „Just a Groove“, sagt Lamarr – auch Coversongs, zum Beispiel „You can‘t hide Love“ von „Earth, Wind and Fire“. Oder tatsächlich George Michaels „Careless Wisper“ als leider einzige Zugabe: nicht verballhornt wie Laupers Song, sondern eindeutig als Hommage.



Jubelrufe gibt es auch am Ende für die drei Musiker. Aber leider nur die eine ‚Wisper-Zugabe‘. Schade eigentlich.