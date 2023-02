Bayernligist Landsberg in Torlaune

Von: Thomas Ernstberger

Landsberg Die Vorbereitung läuft bislang ganz nach Wunsch für Fußball-Bayernligist TSV Landsberg: In vier Tests erzielte er 21 Tore. Am Donnerstag kommt’s nun zum Duell Mölders gegen Mölders.

„In Landsberg halten wir zusammen. Ich wünsche mir für die nächsten Wochen eine gute Zusammenarbeit zwischen Fußball und Eishockey.“ Diesen Wunsch erfüllte sich Sascha Mölders, der Spielertrainer des TSV, gleich mal selbst und ging mit seinen Jungs mit gutem Beispiel voran. Beim 4:5 der „Riverkings“ gegen Lindau am Freitag Abend saß die gesamte Fußball-Mannschaft auf der Tribüne: „Teamausflug“ nach dem Training. „Leider habe wir kein Glück gebracht, aber trotzdem ein spannendes Spiel gesehen“, meinte Neu-Eishockey-Fan Mölders nach dem vergeblichen Daumendrücken in der Eishalle.



Seine Mannschaft machte es tags darauf besser als der Eishockey-Oberligist: Gegen den SV Donaustauf, einen Bayernligisten aus der Nord-Gruppe (sprang kurzfristig für den eigentlich als Testgegner vorgesehenen TSV Rain/Lech ein), gewann der TSV durch Tore fitvon Steffen Krautschneider (2), Mölders, Bryan Stubhan und Nikola Negic mit 5:1. Damit schraubten die Landsberger ihre Trefferquote auf 21 Tore in vier Spielen bei nur drei Gegentoren. „Damit kann man sehr zufrieden sein. Es macht Spaß“, sagt Spielertrainer Mike Hutterer. Großen Anteil daran hat auch der Neuzugang mit dem „HELLE“ auf dem Trikot mit der Nummer 7: Ex-Löwe Nico Helmbrecht (kam im Januar von Wacker Burghausen) hat sich „sehr gut eingelebt“, sagt Hutterer. „Er hat Qualität, die uns guttut. Er bringt Geschwindigkeit auf die Flügel und hat keine Beschwerden mehr.“ Das ist erfreulich: Der Außenbahnspieler hatte sich vor einem Jahr das Kreuzband gerissen und musste lange pausieren.



Knapp zwei Wochen vor dem Rückrundenstart gegen Schlusslicht TSV 1860 Rosenheim (Samstag, 4, März, 14 Uhr) ist noch offen, wer die Nachfolge von David Hundertmark (Karriere-Pause) als Nummer 1 im Tor der Landsberger antreten wird/darf: Abdoul Guaye (19), die bisherige Nummer 2, und Neuzugang Fabio Rasic (20) wechselten sich in den Tests im Kasten ab. Hutterer: „Beide machen ihre Sache gut. Es ist noch alles offen.“



Nach dem Test am Dienstag in Unterföhring (nach KREISBOTEN-Redaktionsschluss) stehen noch zwei Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Am Samstag (14 Uhr) bei Landesligist TSV Gilching-Argelsried und morgen, Donnerstag, um 19 Uhr im Sportpark (endlich wieder auf Rasen) gegen SV Mering II. Da heißt es dann Mölders gegen Mölders. Denn Landsbergs Spielertrainer ist auch Coach des A-Klassen-­Zweiten. Und sein Sohn Noah ist dort Kapitän. Zudem durften sich Noah und zwei weitere Spieler der Meringer im Mallorca-Trainingslager des TSV beweisen. Hutterer: „Das hat sich so ergeben, nachdem sie schon die ganze Vorbereitung bei uns mitgemacht haben. Das sind gute Kicker, allerdings keine Option für die neue Saison.“ Zusatz: „Am Donnerstag können sie zeigen, was sie bei uns in der Vorbereitung und im Trainingslager gelernt haben…“



Die gute Nachricht zum Schluss: Mölders und Hutterer werden aller Voraussicht nach auch in der Saison 2023/24 als Spielertrainer des TSV Landsberg an Bord bleiben. Hutterer dazu: „Es ist noch nichts spruchreif, aber es sieht sehr gut aus. Die Tendenz ist da, das freut mich sehr. Aber ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben.“



Nach dem Gespräch ging’s ab zum Kicken in der Halle: Hutterer spielt neuerdings auch „zum Spaß“ beim Heimat­kicker Futsal-Club in der Bayernliga.

