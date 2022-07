Fußball-EM: Sydney bereitet 4:0 vor

Von: Thomas Ernstberger

Sydney Lohmann (links) feiert das 4:0 gegen Dänemark mit Klara Bühl (Nr. 19) und Giulia Gwinn (Nr. 15). © Lohmann

Pürgen – So sehen Sieger aus: Sydney Lohmann (22, Foto links), die Fußball-Nationalspielerin aus Pürgen, feierte zusammen mit Klara Bühl (Nr. 19) und Giulia Gwinn (Nr. 15) den 4:0-Sieg der deutschen Mannschaft im ersten EM-Gruppenspiel gegen Dänemark.

Die einzige Spielerin aus Oberbayern im Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg saß beim Auftakt der Frauen-Europameisterschaft in England zwar lange auf der Bank. Aber als es ernst wurde in London-Brentford, war „Syd“ sofort voll da. In der 86. Minute für die Wolfsburgerin Lena Oberdorf eingewechselt, bereitete die Mittelfeldspielerin vom FC Bayern München am vergangenen Freitag nur zwei Minuten später mit einer perfekten Flanke Alexandra Popps Tor zum 4:0-Endstand vor.



Wegen Knieproblem musste die Deutsche Meisterin von 2021 dann aber eingeschränkt trainieren. Das zweite Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Spanien am Dienstagabend war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.