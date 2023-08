FT Jahn Landsberg will auch auswärts punkten

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

So wollen die Jahnler auch in Habach jubeln. © PR-Tom

Landsberg - Mit dem ASV Habach hat Fußball-Bezirksliga-Neuling FT Jahn Landsberg einen weiteres schwe-res Auswärtsspiel vor der Brust. Die Mitaufsteiger aus Habach stehen ungeschlagen mit sieben Punkten aus drei Spielen auf dem 3. Platz und kassierten ähnlich wie die Jahnler (ein Gegentor) bis jetzt nur zwei Gegentore. Spielbeginn in Habach ist am Samstag um 15 Uhr.

Gegen Habach kann Trainer Armin Sanktjohanser wieder auf eine schlagfertige Truppe setzten. Lediglich Dominik Bäumel (Urlaub), Luca Sigl (Rote Karte) und Nicolas Pittrich (Muskuläre Probleme) fehlen.

Nach dem gelungenen Flutlichtspiel unter der Woche gegen Neuried und einem weiteren Schützenfest zuhause (5:0) sollen nun die ersten Punkte in der Ferne her. Dafür setzt Sanktjohanser auch weiterhin auf die Kompaktheit in der Defensive seiner Mannschaft.

Habach jedoch wird die Kicker vom Lech vor eine schwierige taktische Aufgabe stellen und alles andere als Geschenke verteilen. Wichtig wird also eine geschlossene Mannschaftsleistung über 90 Minuten um am Ende Zählbares mit in die Kreisstadt zu nehmen.