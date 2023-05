Fußball im Landkreis Landsberg: Der letzte Spieltag

Von: Thomas Ernstberger

Abschied nach neun Jahren beim TSV Landsberg: Manuel Detmar (Mitte) stürmt in der neuen Saison wieder für den VfL Kaufering. © Ernstberger

Landkreis – Die Saison 2022/23 in den Fußball-Ligen ist vorbei. Jetzt beginnt auch in den bayerischen Amateur-Klassen die heiße Wechsel-Phase. Vieles wird 2023/24 neu sein. Sowohl bei Bayernligist TSV Landsberg als auch bei Landesligist VfL Kaufering wurden am letzten Spieltag eine Reihe von Spielern verabschiedet, in Kaufering auch der Trainer. Ein Rück- und Ausblick.

Mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Ingolstadt II und Platz drei in der Abschluss-Tabelle mit 60 Punkten schaffte die Landsberger Truppe des Spielertrainer-Duos Sascha Mölders/Mike Hutterer noch ein einigermaßen versöhnliches Ende einer, an den eigenen Ansprüchen gemessen, letztlich enttäuschenden Saison.



„Platz eins oder zwei“ war das klare Ziel. Das, und damit der Aufstieg in die Regionalliga, wurde mit einer überdurchschnittlich gut besetzten Mannschaft verfehlt. Es gab im Lauf der Saison nach gutem Beginn schlicht und ergreifend zu viele Aussetzer (sprich Niederlagen). Auf Meister und Aufsteiger SV Schalding-Heining fehlen dem TSV ganze 13 Punkte – das sind Fußball-Welten. Zumindest Platz zwei hätte mühelos drin sein müssen. Die drei Punkte Rückstand auf den alles andere als souveränen Vizemeister FC Memmingen wären mit mehr Konstanz locker aufzuholen gewesen.



Im letzten Saisonspiel, bei dem sich Jung-Keeper Abdoul Gueye (19) auszeichnete, trafen die drei insgesamt erfolgreichsten Torschützen des TSV: Steffen Krautschneider (14 Saisontore), Timo Spennesberger (10) und Sascha Mölders. Der Ex-Profi (zuvor sechs Partien ohne Treffer) erzielte sein 25. Saisontor, doch zur Torjäger-Krone reichte das nicht. Die sicherte sich Julian Kania (Schwaben Augsburg) mit 26 Treffern. Damit gehen die 15 Kästen Bier, die eine Brauerei dem besten Torschützen spendiert, nach Augsburg statt nach Landsberg.



Mit Sebastian Schmeiser (FC Eichenau), Manuel Detmar (VfL Kaufering), Matej Rados (Ziel unbekannt), Luca Wollens (FC Kempten) und Nabil Tcha-Zodi (Ziel unbekannt) wurden vor dem Saisonfinale fünf Spieler offiziell verabschiedet. Außerdem gehen Branko Nikolic (will kürzertreten), Sandro Caravetta (Gundelfingen) und Vincent Stegmiller. Es wird spannend, ob der „neue“, in erster Linie von Mölders und Hutterer zusammengestellte Kader (mit den Neuzugängen Amar Cekic, Nico Karger, Luis Vetter), 2023/24 Platz drei toppen kann. Dann ist auch ein neuer Torwart-Trainer an Bord: Luigi „Gino“ Di Palma (43) löst Fabian Resch ab. Di Palma (zuletzt FC Ismaning) ist ein alter Weggefährte der ehemaligen Pullacher Meister-Truppe um Hutterer, Alex Benede und Daniel Leugner.



Noch eine interessante Personalie am Rande: Bayernligist SV Donaustauf hat sich von Jürgen Meissner getrennt. Der ehemalige sportliche Leiter der Landsberger hatte nach seinem Rücktritt beim TSV erst im März in gleicher Funktion bei den Oberpfälzern übernommen.



VfL Kaufering

Nach dem 2:0 unter der Woche im Wiederholungsspiel gegen den TSV Gilching und dem 0:0 zum Abschluss gegen den FC Memmingen II beendete der VfL seine erste Landesliga-Saison auf dem sechsten Tabellenplatz, sicherte sich zudem früh den Klassenerhalt. Das ist für einen Aufsteiger eine mehr als respektable Leistung. Für Ben Enthart war das Saisonfinale auch das letzte Spiel auf der Trainerbank. Der 43-Jährige macht jetzt erst mal eine Fußball-Pause. Seine Bilanz in dreieinhalb Jahren (seit Herbst 2019) als VfL-Coach: 72 Punktspiele, 41 Siege, 13 Unentschieden, 18 Niederlagen. Enthart: „Die vier Punkte aus den letzten beiden Spielen und die tolle Verabschiedung durch Uli Stenglmair haben gut getan. Ein wunderbarer Abschied nach einer genialen Saison.“ Nachfolger Christian Feicht (58) muss jetzt eine neue Mannschaft aufbauen: Sieben Spieler verlassen den Landesligisten: „Urgestein“ Sebastian Bonfert hört beim VfL auf, Verteidiger Kilian Pittrich wechselt zu Schwaben Augsburg in die Bayernliga, Luis Vetter zum TSV Landsberg, Vincent Vetter vermutlich zurück zum MTV Dießen. Felix Nebel und Philipp Graf beenden ihre Karriere und Dr. Marcel Lex (mit neun Treffern zweitbester Torschütze hinter Felix Mailänder/10) ist ohnehin seit der Winterpause weg.



Das Highlight in der Vorbereitung: Zur Einweihung der neuen Tribüne empfängt Kaufering am Samstag, 15. Juli, den TSV Landsberg.



VfL Denklingen

Ende gut, alles gut auch beim sympathischen Dorfverein. Nach dem 1:1 gegen Vizemeister Haidhausen und zuletzt dem 3:2 beim Tabellendritten Bad Heilbrunn (zwei Tore von Hannes Rambach, Siegtreffer durch Youngster Felix Merkle) beendet die Truppe von Trainer Markus Ansorge, die zwischenzeitlich sogar in Abstiegsgefahr schwebte, ihre zweite Spielzeit in der Bezirksliga auf Rang neun. Ansorge: „Wir habe das Minimalziel Klassenerhalt geschafft, 40 Punkte sind in Ordnung. Ein guter Abschluss eines schwierigen Jahres.“ Mit 20 Treffern landete Torjäger Simon Ried in der Torjägerliste der Bezirksliga Oberbayern Süd auf dem dritten Platz. Rambach traf elf Mal.



Erfreulich für Ansorge: Anders als in Landsberg und Kaufering bleibt das Team komplett zusammen: „Bis jetzt sind mir keine Abgänge bekannt.“