Jahn Landsberg: 3 Dillingers, 8 Tore und Platz 1

Teilen

Rocken Jahn Landsberg: die Dillinger-Brüder Bastian, Luis und Yannik (von rechts). © Neuhaus

Landsberg – Die drei Brüder Bastian, Luis und Yannik Dillinger spielen seit dieser Saison bei der FT Jahn Landsberg. Und wie. Maßgeblich sind sie am Erfolg des Kreisligisten beteiligt, der als Tabellenführer in die Winterpause ging.

Der 11. September 2022 ist ein besonderer Tag für die Dillingers. Zum ersten Mal stehen mit Bastian (18), Luis (20) und Yannik (23) alle drei Brüder gemeinsam in einer Startelf auf einem Fußballplatz. Seit dieser Saison spielt das Trio zusammen bei FT Jahn Landsberg und trägt maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft von Trainer Marcel Graf bei: Das Spiel an eben jenem 11.9.22 wird in Penzing mit 3:1 gewonnen – und die Hinrunde beendet der Jahn auf Tabellenplatz 1.



Heute sind es also die Fußballplätze der Kreisliga, vor ein paar Jahren kickten die drei noch auf dem heimischen Rasen in Stoffen. „Wir haben einen sehr großen Garten, da haben wir natürlich viel Fußball gespielt“, erzählt Luis. Und Yannik ergänzt: „Unsere Cousins wohnen direkt nebenan, also hat es an Mit- und Gegenspielern nie gemangelt.“



Obwohl alle drei ihre Vereins­laufbahn beim FC Stoffen beginnen, spielen Bastian, Luis und Yannik im Jugendbereich nie zusammen in einem Team. Der Altersunterschied verhindert das. Yannik zieht es nach der Zwischenstation Kaufbeuren bereits in der B-Jugend zu Jahn Landsberg und spielt dort seit 2017 in der Herrenmannschaft. Seine beiden jüngeren Brüder durchliefen einige Jugendmannschaften des VfL Kaufering (Luis kickte stets eine Altersstufe über Bastian), ehe sich im vergangene Jahr der damals 19-jährige Luis für den Wechsel nach Landsberg entscheidet. Eine entscheidende Rolle spielt dabei sein Bruder Yannik: „Er hat mich damals zum Probetraining mitgenommen. Und es ist schon cool, gleich einen Kontakt zu haben, da kommt man einfacherer in eine Mannschaft rein“, erzählt der 20-Jährige.



Ein Jahr später wechselt dann auch der jüngste der Dillinger-­Brüder zum Jahn. „Den Großteil der Mannschaft kannte ich eh schon von diversen Feiern und durch meine Brüder. Mir war relativ schnell klar, dass ich das machen will“, erklärt Azubi Bastian, der wie Yannik am liebsten auf dem Flügel spielt. Luis kam in der Kreisliga meist als Außenverteidiger zum Einsatz.



Die erste gemeinsame Hinrunde liegt nun hinter den Dreien. Yanniks Fazit: „Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und es ist dann schon immer etwas Besonderes, wenn bei den kleinen Brüdern etwas klappt oder man ihnen Tipps geben kann.“ Als Gründe für die starke Hinrunde nennt Yannik, neben dem größeren Kader, die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft: „Wir verstehen uns alle super, auch wenn wir nicht auf dem Platz stehen.“



Die Zahlen zur Kreis­liga­-Hin­runde der FT Jahn Lands­berg: 26 Punkte in zwölf Spielen, dazu 29 geschossene Tore. Acht davon gehen auf das Konto des Dillinger-Trios: In der familieninternen Torjäger­liste führt Bastian mit vier Toren vor seinen beiden älteren Brüdern, die jeweils zwei Mal trafen. Im nächsten Frühjahr spielt Landsberg dann in einer neuen Runde um einen möglichen Aufstieg in die Bezirksliga. Yannik, der wie sein Bruder Luis Wirtschaftsingenieurwesen studiert, will den Ball aber lieber flach halten: „Erstmal wollten wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das haben wir geschafft. In der Rückrunde machen wir jetzt einfach so weiter und dann schauen wir mal, was geht!

Max Neuhaus

4 Fragen an 3 Dillingers

Zum Abschluss stellen wir Bastian, Luis und Yannik noch vor ein paar knifflige Fragen. Als Antwortmöglichkeiten gab es zur Auswahl: Bastian, Luis oder Yannik. Klappt aber nicht wirklich.



Sie spielen ja alle drei auf der Außenbahn. Wer ist denn der Schnellste?

Luis: „Puh. Mich kannst mal aus der Diskussion rausnehmen.“

Bastian: „Ich denke der Yannik, der hat die längsten Beine.“

Yannik: „Schwierig. Eigentlich müssten wir das mal in einem Sprintduell testen.“

Wer hat am Ende der Saison die meisten Tore auf dem Konto?

Luis, Yannik, Bastian: „Ganz klar: Basti!“

90. Minute, spielentscheidender Elfmeter. Wer schießt?

Luis: „Am besten wäre wohl: Keiner von uns drei!“

Bastian: „Ne ne, der Luis macht das.“

Yannik: „Ja der Luis, der ist unser Elferschütze. Ich wäre eher derjenige, der den Strafstoß rausholt.“

Luis: „Stimmt. Und der Gefoulte schießt ja nicht.“

Jahn schafft sensationell den Aufstieg in die Bezirksliga. Wer feiert das auf der Abschlussparty am ausgiebigsten?

Luis: „Basti!“

Bastian: „Luis!“

Yannik: „50:50 zwischen euch beiden. Auf jeden Fall einer der Jüngeren, ich bin schon zu alt…“

Luis (lacht): „Ja ja, genau.“