Dießens MTV-Ladys weiter ohne Niederlage

Von: Thomas Ernstberger

MTV-Kapitän Maria Breitenberger (rotes Trikot) beim Kopfball-Versuch. Aber keine Chance gegen das Abwehr-Bollwerk der Kaufbeurer. © Ernstberger

Dießen – Zwei Tore nach Standards, eine Handvoll vergebener Großchancen und eine zerfahrene Schlussphase: Am Samstag haben sich die Landesliga-Frauen den MTV Dießen und die SpVgg Kaufbeuren im Keller- und Aufsteiger-Duell letztlich gerecht mit 1:1 getrennt. Für die Truppe von Trainer Nico Weis ein weiterer Achtungserfolg: Es war bereits das fünfte Ligaspiel in Folge ohne Niederlage. Trotzdem steckt der MTV im Tabel­lenkeller fest, ist mit zehn Punkten Elfter.

Die Anfangsviertelstunde gehörte den Gästen, bei typischem Aprilwetter fand Kaufbeuren schnell ins Spiel und erarbeitete sich erste Torchancen. Aber Dießens Torhüterin Larissa Maske hielt souverän, und die MTV-Abwehrreihe war hellwach. Die Heimelf fand erst nach gut 20 Minuten besser ins Spiel und kam durch Andrea Bichler und Zoé Klein zu gefährlichen Möglichkeiten.



0:0 stand es somit zur Pause. Das hieß: Schon die dritte Halbzeit hintereinander ohne Gegentor: „Nach unseren schwachen Vorstellungen in den Vorbereitungsspielen haben wir uns defensiv stark verbessert,“ lobte Weis.



Beste MTV-Chance im zweiten Abschnitt: Andrea Bichler tankte sich über die rechte Seite durch, Klein wartete im Rückraum, doch ihr Schuss ging knapp übers Tor. Wie so oft fielen die Tore dann durch Standardsituationen. Kaufbeuren ging durch einen Freistoß von Lisa Höfler in Führung (72.), Dießen glich durch einen souverän verwandelten Handelfmeter durch Kapitän Maria Breiten­berger nur zwei Minuten später zum 1:1-Endstand aus. Weis: „Beide Teams haben in der Schlussphase auf den Lucky Punch gehofft, das Spiel hatte aus meiner Sicht aber keinen Verlierer verdient.“



Nächste Chance auf den ersten Sieg des Jahres in der Landesliga Süd: Am kommenden Samstag (15 Uhr) ist mit dem BCF Wolfratshausen das nächste Kellerkind im Ammersee-Stadion zu Gast.