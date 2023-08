Fußball Landsberg: Jahns Fünferpack und keine TSV-Blamage

Von: Thomas Ernstberger

Kabinen-Jubel: Die „Jahnler“ nach dem tollen 5:0 gegen Neuried. © FT Jahn Landsberg

Landsberg/Kaufering – Zwei Siege und eine Niederlage gab’s am Dienstag, dem zweiten Spieltrag der „Englischen Woche“, für die drei Landkreis-Teams, die in Bayern- und Bezirksliga im Einsatz waren.

Top-Aufstiegsfavorit TSV Landsberg schrammte beim 4:2 im Heimspiel gegen den Kirchheiner SC nur knapp an einer Blamage vorbei. Das Bayernliga-Schlusslicht, das zuvor alle vier Spiele verloren hatte, führte nach 14 Minuten schon mit 2:0, witterte die Sensation. Aber Nikola Aracic (25.), Timo Spennesberger mit einem Doppelpack (49. und 56.) sowie Achim Speiser in der Nachspielzeit sorgten noch für einen 4:2-Sieg. Der TSV Landsberg, bei dem Luis Vetter sein Bayernliga-Startelf-Debüt feierte, ist jetzt Zweiter hinter dem SV Erlbach. Am Samstag geht’s zum FC Deisenhofen.

Zwei Heimspiele, zwei 5:0-Siege gegen etablierte Bezirksliga-Gegner – das ist eine Traum-Bilanz für einen Aufsteiger. Die FT Jahn Landsberg zeigte gegen den TSV Neuried ein ähnliches Spiel wie zum Auftakt gegen Denklingen, bot einen überragende erste halbe Stunde und spielte Neuried nahezu an die Wand. 1:0 (5.): Yannik Dillinger Nachschuss aus dem Rückraum nach Angriff und Hereingabe über außen. 2:0 (13.): Yannik Hübner per Elfmeter nach Foul an Tobi Süß. 3:0 (17.): Wieder Yannik Dillinger wieder im Nachschuss, wieder nach gutem Angriff über außen. 4:0 (37.): Basti Dillinger nach Chipball-Vorlage von Tobi Süß.

Nach der Pause konzentrierten sich die Jahnler aufs Verteidigen. Ziel: Kein Gegentor kassieren. Klappte bestens: Neuried hatte nahezu keine Chancen und vor allem keine Ideen. Für den 5:0-Endstand sorgte Niko Liatsopoulos in der Schlussminute nach einem Konter über Yannik Hübner.

Abteilungsleiter Andi Schillinger happy nach einem erneuten „Heim-Feuerwerk“ der FT: „Wir wissen natürlich ob unserer Heimstärke und dass wir zuhause immer abliefern. Wir waren wieder läuferisch, taktisch und kämpferisch überlegen. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs und freu mich schon auf die nächsten Spiele. So kann’s weitergehen!“ Auch Trainer Armin Sanktjohanser war hochzufrieden: „Wir wollten unbedingt zeigen, dass die Leistung am vergangenen Sonntag beim FC Wacker nicht unser Standard ist. Das ist uns eindrucksvoll gelungen. Ein sehr erwachsener Auftritt, den wir in den nächsten Wochen weiter bestätigen möchten.“

Am kommenden Samstag (15 Uhr) gastiert Jahn (aktuell Dritter) beim punktgleichen Vierten ASV Habach.

Der VfL Denklingen ist nach der dritten Niederlage in Folge Tabellenletzter. Das Team von Trainer Markus Ansorge verlor bei dessen Ex-Verein SV Raisting, dem neuen Spitzenreiter, mit 1:4 (Tor: Michel Stahl), ist jetzt das einzige Team in der Bezirksliga Oberbayern Süd ohne Punktgewinn. Am Samstag (16 Uhr) empfängt der VfL den Tabellen-Zehnten FC Penzberg – da wär’s an der Zeit, die Wende einzuleiten.

Landesligist VfL Kaufering ist erst heute Abend im Einsatz. Die Mannschaft von Trainer Christian Feicht empfängt um 19 Uhr den SC Aufkirchen.