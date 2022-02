Doppel-2:3 für Dießen, Penzing nur mit neun Mann

Von: Thomas Ernstberger

Sowohl der FC Penzing als auch die Teams des MTV Dießen starteten am Wochenende in die Vorbereitung. © Maxisports

Dießen/Penzing – Das Fußball-­Jahr 2022 hat jetzt auch in den unteren Ligen und bei den Frauen mit den ersten Testspielen begonnen. Durchaus angenehm, angesichts des guten Wetters am Wochenende. Allerdings waren die Partien nicht immer von Erfolg gekrönt.

Im Gleichklang marschierten die Erste und die Damenmannschaft des MTV Dießen. Sowohl der A-Klassen-Tabellen­führer als auch die Landesliga-­Mädels verloren ihre ersten Vorbereitungsspiele mit 2:3. Bei der Niederlage der Herren bei der SG Söcking/Starnberg (B-Klasse) glich Spielertrainer Philipp Ropers nur eine Minute nach der Führung der Gastgeber aus (31.), doch zur Halbzeit führte die SG 3:1. Philipp Plesch konnte noch auf 2:3 verkürzen (57.), zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Die Landesliga-Frauen des MTV konnten im ersten von sechs Tests (alle auswärts) bei Bezirksoberligist FC Stern München II zweimal nach Flanke von Andrea Bichler per Kopf ausgleichen. Gastspielerin Nicole Stich vom SV Böbing traf zum 1:1 (26.), Kapitän Maria Breitenberger zum 2:2 (40.). Jede Menge Chancen für Dießen in Halbzeit zwei, aber das Siegtor machten die Münchnerinnen. Trainer Nico Weis: „Das war ein munteres Spielchen mit Torchancn für drei oder vier Spiele. In der Vorberei­tung kann man das zumindest weglächeln.“ Am Sonntag testen beide MTV-Teams beim FSV Höhenrain. Die Herren um 15 Uhr, die Damen schon um 11.



Als erster Kreisligist hat der FC Penzing ein Testspiel bestritten. Dabei kam der Tabellenvierte der Kreisliga Zugspitze gegen die SpVgg Langerringen, Sechster der Kreisliga Augsburg, mit 2:7 unter die Räder. Die Penzinger, die ohne Auswechselspieler antreten mussten, lagen nach zwei Toren von Jonas Wille nach 20 Minuten sogar 2:1 in Front, aber dann ging’s Schlag auf Schlag. 2:3 zur Halbzeit und zwei Verletzte, die vom Platz mussten.

Griff in höchster Not ins Spielgeschehen ein: Jürgen Lugmair, Coach des FC Penzing. © FKN

So spielte Penzing nur noch mit neun Mann. Darunter Trainer Jürgen Lugmair, der ehema­lige Landsberger Bayernliga-­Spieler, der mit seinen 54 Jahren selbst auflaufen musste. „Das war eine Ausnahme in einer besonderen Situation. Eigentlich hab‘ ich da nichts mehr zu suchen“, gestand der „Spielertrainer“, der nach vier Gegentoren in Halbzeit zwei und vielen Ausfällen verspricht: „Wir werden wieder bessere Spiele abliefern. Dieses Ergebnis spielt letztlich keine Rolle.“



Nächster Test für Penzing: am Sonntag (15 Uhr) in Issing. Ebenfalls am Sonntag im Einsatz: Die FT Jahn Landsberg empfängt um 12 Uhr Kreisklassen-Tabellenführer SV Unterdießen und der TSV Utting ist um 14.45 Uhr beim SV Waldeck-Obermenzing München zu Gast.