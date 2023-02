Sascha Mölders und sein Sport-Zwillings-Bruder

Bayernligist und Oberligist in Landsberg

Landsberg – Sascha Mölders, der Spieltrainer des Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg, hat eine neue Leidenschaft entdeckt: Der ehemalige Bundesliga-Profi ist zum glühenden Eishockey-Fan geworden. Seit geraumer Zeit schon sitzt Mölders bei jedem Heimspiel der Riverkings auf der Tribüne. Sogar das ein oder andere Auswärtsspiel des HC Landsberg hat er bereits besucht.

„Bisher hat mich Eishockey wenig interessiert“, gibt Mölders zu. Auf Instagram verrät er, warum ihn das „Eisfieber“ gepackt hat: „In Landsberg habe ich meinen Zwilling gefunden. Sein Name: Sven Curmann“. Das ist der Trainer des Oberligisten. Mölders: „Auch durch ihn bin ich richtig auf den Geschmack gekommen. Ich identifiziere ich mich als Fan zu 100 Prozent mit ihm und der Mannschaft. Jetzt kenne ich viele von den Jungs und es hat mich echt so gepackt, dass ich mitfiebere um den Klassenerhalt. Curmann lebt das Eishockey so wie ich den Fußball. Ein unfassbar geiler Typ, er erinnert mich ein bisschen an Biero (Ex-1860-Trainer Daniel Bierofka/d. Red.). Er ist genau wie ich sehr impulsiv und ehrgeizig, manchmal ein bisschen drüber – was für die Spieler und Fans nicht immer verständlich ist. Er benutzt genau meine Worte und Taten im Training, als ob wir uns abgesprochen haben. Wenn ich ab und zu mal beim Training zuschaue denke ich mir wirklich: Wahnsinn. Ich weiß genau, was er in dem Moment zu den Spielern gesagt hat, obwohl man eigentlich nichts hören kann in der Eishalle.“



Mölders bricht eine Lanze für den Kolle­gen vom Eis: „Wenn ich manchmal die Kommentare von verärgerten Fans lese, verstehe ich sie. Aber mal ehrlich: Jeder will doch einen emotionalen Trainer oder Spieler, der den Verein liebt. Lieber ein paar Emotionen zu viel als zu wenig. Leider sieht man das meistens erst so, wenn es zu spät ist.“



Der Spielertrainer des Bayernligisten appelliert an die Sportfans im Landkreis: „Wir brauchen beim Eishockey und beim Fußball jede Unterstützung, die wir kriegen können. Wenn die Saison beim HCL hoffentlich erfolgreich beendet ist, beginnen unsere Rückrundenspiele beim TSV. Ich hoffe wirklich, viele Landsberger sowohl dort als auch bei uns zu sehen, um gemeinsam etwas zu schaffen. Ich wünsche mir für die nächsten Wochen eine gute Zusammenarbeit zwischen Fußball und Eishockey. So kriegt man mich immer - nicht mit Kommerz, sondern mit Herz. In Landsberg halten wir zusammen.“



Am vergangenen Wochenende konnte Sascha Mölders den River­kings nicht die Daumen drücken: Da war er mit den Landsberger Fußballern im Trainingslager auf Mallorca. Die nächsten Tests des Bayernligisten: Am heutigen Mittwoch um 19 Uhr bei Landesligist FC Ehekirchen und am kommenden Samstag (12 Uhr) im Sportzentrum am Hungerbachweg gegen Nord-Bayernligist SV Donaustauf.