Dießens letztes (Heim-)Spiel in der Landesliga

Raffaela Stemmer (rechts) und ihre Teamkolleginnen vom MTV Dießen bestreiten am Samstag ihr letztes Landesliga-Heimspiel. © Ernstberger

Dießen - Danach geht es runter in die Bezirksoberliga! Am kommenden Samstag findet der letzte Landesliga-Spieltag für die Fußball-Damen des MTV Dießen statt. Um 16 Uhr empfängt die Ammersee-Elf empfängt im Ammersee-Stadion den TSV Gilching.

Nach dem späten Gegentor in der Nachspielzeit in Obereichstätt musste das Team von Trainer Nico Weis letzten Sonntag die Heimreise ohne Punkt antreten. Im Hinspiel gegen den kommenden Gegner Gilching gab es ein 2-2-Unentschieden. Die Gilchingerinnen holten am Wochenende ein 0-0 gegen den Konkurrenten BCF Wolfratshausen.

Im Abstiegskampf konnten sich damit aber beide Mannschaften nicht befreien, es bleibt weiter spannend und entscheidet sich am letzten Spieltag. Neben den bereits feststehenden Absteigern SC Regensburg II, SpVgg Kaufbeuren und dem MTV bleibt der vierte Abstiegsplatz weiter offen. Neben dem TSV Gilching (27 Punkte, Gegner MTV Dießen) kämpft außerdem der BCF Wolfratshausen (26 Punkte, Gegner TSV Murnau) und FFC Wacker München II (26 Punkte, Gegner SpVgg Kaufbeuren) um den Verbleib in der Landesliga.



Der MTV Dießen hat sich über die gesamte Saison trotz des dünnen Kaders als Einheit präsentiert und jede Menge Achtungserfolge erzielt. „Über eine ganze Saison die gute Stimmung und den Zusammenhalt aufrecht zu halten, war eine riesige Herausforderung für uns“, sagt Coach Nico Weis. „Auch die guten sportlichen Leistungen – bis auf wenige Spiele alle Partien knapp zu gestalten und immerhin 17 Punkte zu sammeln, dafür kann ich der Mannschaft nur Danke sagen und viel Lob aussprechen!“