Dießens Fußballdamen spielen künftig in der Bezirksoberliga

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Gibt seit Jahren bei den MTV-Frauen die Richtung vor: Kapitän Maria Breitenberger. © Ernstberger

Dießen – Nicht gespielt und trotzdem abgestiegen. Es war ein richtig bitterer Samstag für die Fußball-Frauen des MTV Dießen. Erst kam die Nachricht, dass Gegner SC Regensburg II, das Schlusslicht, wegen Personalmangels nicht antreten kann. Dann die Kunde aus Kaufbeuren: Dort gewann der TSV Gilching-Argelsried mit 3:1. Damit war klar: Der Abstieg der Dieße­nerinnen nach zuletzt einem Jahr Bayernliga und drei Jahren Landesliga in die Bezirks­oberliga ist besiegelt.

Mit ihren 14 Punkten haben die Ammersee-Mädels bei drei noch ausstehenden Spielen (falls die Partie gegen Regensburg neu angesetzt und nicht kampflos für den MTV gewertet wird) zwölf Zähler Rückstand auf Gilching (7.) und Wacker II auf Nicht-Abstiegsplatz 8. Das ist nicht mehr aufzuholen.



Tränen nach dem Abstieg am Ammersee? Von wegen! Es machte sich eher Erleichterung breit. „Es ist natürlich schade, dass die unglaublich erfolgreichen Jahre in Dießen jetzt erst einmal vorbei sind“, sagt Kapitän Maria Breitenberger. „Aber die Mannschaft von heute kann man mit der Mannschaft, mit der wir 2017 in die Bayernliga aufgestiegen sind, auch einfach nicht mehr vergleichen.“



Konkret: Abgänge wie die von Vroni Schröferl, Steffi Köhler, Tamara Swoboda, Sophie Riepel, Annabell Zekl, Kati Kössel, Tanja Maier, Leni Bonomo, Nadine Schwarzwalder, den Keeperinnen Tanja Frank und Caro Schindhelm oder zuletzt auch Carolin Bader und Krissi Spitzer – insgesamt mehr als eine ganze Mannschaft – sowie diverse Verletzte waren auf Dauer nicht zu kompensieren.

Kleines Wunder



Der Kader war extrem dünn, zu dünn für die Landesliga. Trainer Nico Weis, der den Laden gemeinsam mit Maria Breitenberger zusammenhielt, musste Woche für Woche improvisieren, zurückgetretene Spielerinnen für die ein oder andere Partie reaktivieren, um seine stets tapfer kämpfenden Mädels nicht andauernd – wie zuletzt beim 2:1-Sieg in Geratskirchen – in Unterzahl aufs Feld schicken zu müssen. „Nachlegen“ von der Bank: Fast immer ein Ding der Unmöglichkeit. So gesehen grenzen der Liga-Erhalt in der vergangenen Saison sowie die 14 Punkte, die in dieser Spielzeit eingefahren werden konnten, schon an ein kleines Frauen­fußball-Wunder.



So gesehen, kann man Coach Weis nur allzu gut verstehen, wenn er sagt: „Nach fünf Jahren Abstiegskampf ist es schon auch eine Last, die jetzt von der Mannschaft abfällt. Seit 2014 haben wir mit unseren sehr eingeschränkten Möglichkeiten Landesliga oder höher gespielt und die Fahne des Vereins durch ganz Bayern getragen. Das war eine mega-schöne und erfolgreiche Zeit, aber jetzt steht ein neues, interessantes Kapitel an.“



Noch ein paar Punkte



MTV-Trainer Nico Weis weiter: „Die Planungen laufen, wir freuen uns sehr auf die Bezirksoberliga. Dort sind wir, was unseren Kader und unsere Qualität betrifft, am besten aufgehoben. Jetzt wollen wir aber die letzten Spiele in der Landesliga genießen und noch ein paar Punkte holen.“



Am Sonntag (15 Uhr) geht‘s nach Obereichstätt, das Landesliga-Finale gegen Gilching steigt am Samstag, 4. Juni, um 16 Uhr im Ammersee-Stadion.