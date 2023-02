MTV Dießen: Mit breiter Brust in die Aufstiegsrunde

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Dießens MTV-Herren starten mit viel Selbstvertrauen in die Wintervorbereitung. © MTV

Dießen – Die mit dem Erreichen des Kreisfinals der BFV-Hallenmeisterschaft durchaus erfolgreiche Winterpause neigt sich dem Ende zu. Die Fußballer des MTV Dießen starten jetzt in die siebenwöchige Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde zur Kreisliga.

Das Team vom Ammersee musste in der Winterpause weder Abgänge noch Verletzungen hinnehmen. Dafür konnte der MTV sich mit drei Rückkehrern (Leopold Praus, Jakob Gröger und Levin Braun) und zwei Futsal-Nationalspielern (Kim Herterich und Benjamin Bautz) gut verstärken. Zusätzlich kann der eine oder andere Langzeitverletzte endlich wieder voll angreifen.



MTV-Spielertrainer Philipp Ropers ist zuversichtlich: „Wir haben eine gute Vorrunde gespielt und waren auch über den Winter fleißig. Die Mannschaft hat sich auf und neben dem Platz wieder ein Stück weiterentwickelt. Daran wollen wir in der Vorbereitung und in der Aufstiegsrunde anknüpfen.“



In dieser trifft Dießen zum einen auf die schon aus der Hinrunde bekannten TSV Erling-Andechs und FC Kochelsee-Schlehdorf. Zum anderen aber auch auf den WSV Unterammergau, den FC Bad Kohlgrub und die SG Oberau/Farchant. Gegen Letztere stieg der MTV am Ende der vergangenen Saison noch in der Relegation in die Kreisklasse auf.



Die Ausgangsposition der sechs Mannschaften ist dabei aufgrund der Ergebnisse der Vorrunde leicht unterschiedlich: Andechs und Unterammergau starten mit sechs, Schlehdorf und Kohlgrub mit vier, Oberau und Dießen mit zwei Punkten. Nach Hin- und Rückspiel steigt der Tabellenerste direkt in die Kreisliga auf, der Tabellenzweite kann über die Relegation folgen.

Zweite schon aufgestiegen

Die Zweite des MTV Dießen ist im neuen Ligamodus als Meister der C-Klasse 4 schon im Winter aufgestiegen. Nun spielt sie in der B-Klassen-Abstiegsrunde um den Klassenerhalt und trifft dabei auf WSV Unterammergau II, TSV Erling-Andechs II, Türk Gücü Schongau, SG Oberau/Farchant II, TSV Oberammergau II.



Unterammergau startet auch hier mit sechs Punkten, Andechs und Schongau mit vier, Dießen mit zwei und Oberau und Oberammergau mit einem. Der Tabellenletzte steigt nach Hin- und Rückspiel direkt in die C-Klasse ab. Aufgrund weiterer Absteiger durch eine Quotienten-Regelung über alle B-Klassen-Abstiegsrunden gilt es für alle Teams, möglichst viele Punkte zu sammeln.

Schwere Gegner, weite Fahrten

Für beide Dießener Teams stehen also einige schwere Gegner und weite Fahrten an. Trotz der jeweils nicht ganz optimalen Ausgangssituation sind die Ziele beim MTV wie immer hoch: „Wir wollen mit der Ersten in die Kreisliga durchmarschieren und mit der Zweiten die B-Klasse halten. Beide Teams sind stark genug, diese Ziele zu erreichen“, sagt Ropers vor dem Start in die Vorbereitung.



Dafür stehen in den kommenden sieben Wochen neben zahlreichen Trainingseinheiten insgesamt fünf Vorbereitungsspiele und am ersten März-Wochenende erneut ein dreitägiges Trainingslager, diesmal in Rosenheim, auf dem Programm. Ropers: „Die MTV-Herren wollen ihren Weg weitergehen – so erfolgreich wie möglich.“