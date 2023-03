„Galerie des Grauens“ und Schildbürger in Landsberg - ein Kommentar

Von: Susanne Greiner

Peter Ganz‘ „Galerie des Grauens“: Abgesehen von den Teilnehmern der Schildbürgeraktion stießen weder Galerie noch Demonstration auf großes Interesse bei der Bevölkerung. © Greiner

Landsberg - Die Corona-Pandemie ist kaum noch Thema – abgesehen von denen, für die die Pandemie nie existierte. Knapp 200 Impfkritische demonstrierten am Samstag in Landsberg. Und Peter Ganz zeigte seine Galerie „des Grauens“. Ein Kommentar.

Schon vor der Veranstaltung haben Gegendemonstranten auf dem Landsberger Hauptplatzboden den „Zirkus Kron“ angekündigt, daneben „Hier könnte ein Nazi stehen“. Um den Marienbrunnen flattert derweil Peter Ganz‘ Artikelauswahl zum Thema Impfschäden. Bei seiner letzten Landsberger Präsentation der „Galerie des Grauens“ im Februar 2022 versah er eines der laminierten Blätter mit dem Bild des KZs Auschwitz. Das Amtsgericht verurteilte ihn wegen Volksverhetzung. Besagtes Foto hängt nicht mehr an der Wäscheleine. Dafür, wie zuvor, knackige Headlines, meist aus 2021, oft mit gekapptem Vorspann, dazu Ganz‘ Deutung der Inhalte. Überschriften wie „Nach der Impfung gestorben“ legen Zusammenhänge nahe, die der Artikel nicht bestätigt. Zitate sind nicht immer nachvollziehbar. Zum Beispiel Huxleys Aussage über eine „pharmakologische Methode“ zur „Knechtschaft“ der Menschheit, die in der als Quelle genannten Rede nicht auftaucht – aber von diversen Webseiten gern der Rede vorangestellt wird.

Ganz hisst auch Deutschland- und Bayernfahnen, „Wir sind das Volk“ auf dem Schwarz-Rot-Gold. Der Höcke-Fan, auch der Neonazi-Szene verbunden, ist Impfgegner. Ärzte seien mit Soldaten in Alters­heime eingedrungen und hätten Senioren gegen ihren Willen „das Gift in die Arme gejagt“, weiß er. Seine impfkritische Sicht teilen einige der „Schildbürger“, die bei der angemeldeten Demonstration ihre Tafeln entlang der Hauptverkehrsstraße durch Landsberg präsentieren: „Wer haftet für Impfschäden?“ oder „Ich bin kein Vieh der Pharma­industrie“. Daneben „Rente statt Rüstung“, „Drecks-US-Fracking-Gas“ oder „Nur Bargeld ist wahres Geld – Nein zum Digital €uro“. Eine ziemliche Bandbreite, ergänzt durch das Standardargument der hörigen Presse. Hauptsache kritisieren. Und das darf im gesetzlichen Rahmen jeder. Vieles in der Pande­mie lief suboptimal und gehört aufgearbeitet. Aber weiterhin wissenschaftlich widerlegte Aussagen als wahr hochzuhalten, wirkt eher trotzig. Ganz bewusst zeitgleich mit Rechten zu demonstrieren, macht nicht glaubwürdiger. Und das Festhalten an diffusen und oft rechten Verschwörungstheorien zeugt eher von Hilflosigkeit angesichts einer komplizierten Welt anstatt von Verantwortung.

Corona ist kaum noch Thema, also müssen andere Themen her. Vielleicht geht es letztendlich ja nur ums Beachtet-Werden, egal weshalb. „Was, wenn wir Recht haben?“, fragt ein Schild. Abgesehen davon, dass das angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse unwahrscheinlich ist: Geht es letztendlich ums Recht-Haben?